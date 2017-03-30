ФК «Кубань» получил штраф 50 тыс. рублей за нарушения в матче с «Мордовией»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Кубань» за нарушения во время матча 27-го тура Футбольной национальной лиги с саранской «Мордовией».
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После матча с «Мордовией» краснодарская команда наказана за необеспечение безопасности на стадионе, а также за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом Первенства России по футболу. Сумма штрафа — 50 тыс. рублей.
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