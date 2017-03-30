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https://sport.mail.ru/news/football/29254292/
30 марта 2017, 12:35 | Футбол | ЮГА.ру

ФК «Кубань» получил штраф 50 тыс. рублей за нарушения в матче с «Мордовией»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Кубань» за нарушения во время матча 27-го тура Футбольной национальной лиги с саранской «Мордовией».

<nobr>Контрольно-дисциплинарный</nobr> комитет Российского футбольного союза оштрафовал Кубань за нарушения во время матча 27-го тура Футбольной национальной лиги с саранской Мордовией Увеличить
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После матча с «Мордовией» краснодарская команда наказана за необеспечение безопасности на стадионе, а также за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом Первенства России по футболу. Сумма штрафа — 50 тыс. рублей.

Также желто-зеленые заплатят 2 тыс. рублей за использование зрителями пиротехники в матче 28-го тура с «Нефтехимиком».

Как сообщали Юга.ру, в марте форвард «Кубани» Спартак Гогниев по итогам заседания КДК РФС получил дисквалификацию за оскорбление судей.
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