ФК «Кубань» получил штраф 50 тыс. рублей за нарушения в матче с «Мордовией»

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После матча с «Мордовией» краснодарская команда наказана за необеспечение безопасности на стадионе, а также за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом Первенства России по футболу. Сумма штрафа — 50 тыс. рублей.

Также желто-зеленые заплатят 2 тыс. рублей за использование зрителями пиротехники в матче 28-го тура с «Нефтехимиком».

Как сообщали Юга.ру, в марте форвард «Кубани» Спартак Гогниев по итогам заседания КДК РФС получил дисквалификацию за оскорбление судей.