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30 марта 2017, 9:09 | Футбол | ТАСС

Тимати намерен создать в Москве футбольный клуб

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Игорь Лазорин/. Группа компаний Black Star известного музыкального исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, планирует создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство; на стартовом этапе в проект будет инвестировано около 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов (Пашу).

По словам соучредителя группы компаний Black Star Павла Курьянова на стартовом этапе в проект будет инвестировано около 10 млн рублей. Увеличить
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«Стартовые вложения (в проект) в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей, — сказал Курьянов. — С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза (РФС). Одна из наших целей на ближайшие 3−5 лет — создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, “Москва” или “Строгино”, мы пока не решили».

Курьянов также отметил, что компания хочет развивать непосредственно футбол в стране, а не заниматься «освоением» средств. «Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не “распил” государственных денег или “откаты” от высоких зарплат игроков», — сказал собеседник агентства.

Команда для выпускников московских футбольных школ

Вице-президент РФС Сергей Анохин отметил, что проект будет способствовать развитию массового и детско-юношеского футбола в стране. «Я рад, что такие перспективные и добившиеся успеха в бизнесе компании как Black Star интересуются футболом, — сказал ТАСС Анохин. — Для меня это важно, так как затрагивается массовый и детско-юношеский футбол. С их подходом можно привлечь другого зрителя на трибуны и вовлечь в футбол. Также это позволит капитализировать футбол и сделать его финансово привлекательным».

Также Анохин отметил, что в перспективе в созданном футбольном клубе будут выступать выпускники московских спортивных школ. «Не обязательно, чтобы новый клуб создавался на платформе клуба “Строгино”, хотя это было бы очень интересно, — отметил вице-президент РФС. — Я считаю, что в Москве созрела предпосылка для создания футбольного клуба, в котором будут играть выпускники московских школ. Такой клуб в будущем может продвинуться на серьезный спортивный уровень и станет центром притяжения всей футбольной общественности в Москве».

Лейбл Black Star был создан в 2006 году.
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