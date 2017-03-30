Тимати намерен создать в Москве футбольный клуб

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«Стартовые вложения (в проект) в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей, — сказал Курьянов. — С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза (РФС). Одна из наших целей на ближайшие 3−5 лет — создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, “Москва” или “Строгино”, мы пока не решили».

Курьянов также отметил, что компания хочет развивать непосредственно футбол в стране, а не заниматься «освоением» средств. «Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не “распил” государственных денег или “откаты” от высоких зарплат игроков», — сказал собеседник агентства.

Команда для выпускников московских футбольных школ

Вице-президент РФС Сергей Анохин отметил, что проект будет способствовать развитию массового и детско-юношеского футбола в стране. «Я рад, что такие перспективные и добившиеся успеха в бизнесе компании как Black Star интересуются футболом, — сказал ТАСС Анохин. — Для меня это важно, так как затрагивается массовый и детско-юношеский футбол. С их подходом можно привлечь другого зрителя на трибуны и вовлечь в футбол. Также это позволит капитализировать футбол и сделать его финансово привлекательным».

Также Анохин отметил, что в перспективе в созданном футбольном клубе будут выступать выпускники московских спортивных школ. «Не обязательно, чтобы новый клуб создавался на платформе клуба “Строгино”, хотя это было бы очень интересно, — отметил вице-президент РФС. — Я считаю, что в Москве созрела предпосылка для создания футбольного клуба, в котором будут играть выпускники московских школ. Такой клуб в будущем может продвинуться на серьезный спортивный уровень и станет центром притяжения всей футбольной общественности в Москве».

Лейбл Black Star был создан в 2006 году.