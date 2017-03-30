Тимати намерен создать в Москве футбольный клуб
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Игорь Лазорин/. Группа компаний Black Star известного музыкального исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, планирует создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство; на стартовом этапе в проект будет инвестировано около 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов (Пашу).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Стартовые вложения (в проект) в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей, — сказал Курьянов. — С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза (РФС). Одна из наших целей на ближайшие 3−5 лет — создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, “Москва” или “Строгино”, мы пока не решили».
Курьянов также отметил, что компания хочет развивать непосредственно футбол в стране, а не заниматься «освоением» средств. «Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не “распил” государственных денег или “откаты” от высоких зарплат игроков», — сказал собеседник агентства.
Команда для выпускников московских футбольных школ
Также Анохин отметил, что в перспективе в созданном футбольном клубе будут выступать выпускники московских спортивных школ. «Не обязательно, чтобы новый клуб создавался на платформе клуба “Строгино”, хотя это было бы очень интересно, — отметил
Лейбл Black Star был создан в 2006 году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter