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29 марта 2017, 19:56 | Футбол | Р-Спорт

«Локомотив» по пенальти уступил «Леванте» в матче Кубка Евразии по пляжному футболу

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Московский «Локомотив» по пенальти проиграл испанскому «Леванте» в матче Кубка Евразии по пляжному футболу и завершил выступление на турнире, который проходит в Йезде (Иран).

Основное время встречи третьего тура в группе А завершилось со счетом 3:3. В составе «Локомотива» голы забили Николай Крышанов, Борис Никоноров и Юрий Горчинский. В серии пенальти победу со счетом 2:0 одержали футболисты испанской команды.

Ранее на турнире «Локомотив» потерпел поражение от иранского клуба «Могхавемат Гользапуш» и обыграл португальский «Спортинг».
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