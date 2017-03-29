«Локомотив» по пенальти уступил «Леванте» в матче Кубка Евразии по пляжному футболу

Основное время встречи третьего тура в группе А завершилось со счетом 3:3. В составе «Локомотива» голы забили Николай Крышанов, Борис Никоноров и Юрий Горчинский. В серии пенальти победу со счетом 2:0 одержали футболисты испанской команды.

Ранее на турнире «Локомотив» потерпел поражение от иранского клуба «Могхавемат Гользапуш» и обыграл португальский «Спортинг».