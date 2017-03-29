Валерий Газзаев: Наш футбол в системном кризисе
Бывший тренер сборной России в интервью «СЭ» делится своим мнением об игре нашей национальной команды.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Игра национальной команды в очередной раз произвела удручающее впечатление, — сказал Газзаев, который является депутатом Государственной Думы РФ и заместителем главы комитета по физкультуре и спорту. — Я смотрел матч по телевизору и был возмущен, услышав, как комментатор в первом тайме сказал: «Как здорово сборная отрабатывает позиционную оборону». Одно из двух: либо он намеренно вводит зрителей в заблуждение, либо, извините за выражение, просто «глумится» над командой. О какой отработке оборонительных действий может идти речь?! В тот момент владение мячом против соперника, фактически игравшего вторым составом, было 30 на 70 процентов в пользу Бельгии! Качество футбола в исполнении России было очень низким, и итоговый результат 3:3 благодаря голам на последних минутах не должен вводить в заблуждение. Единственным
Надо признать, что российский футбол находится в системном кризисе. Считаю, давно пора поставить вопрос: кто же действительно виноват в том, что мы оказались в такой глубокой яме.
На протяжении всех последних лет главными виновниками «назначаются» тренеры и игроки. Через это проходили Адвокат, Капелло, Слуцкий, теперь Черчесов. Футболистов также подвергают жесточайшей критике. Вот только результаты становятся все хуже и хуже. После провала на чемпионате Европы-2016 новый главный тренер в семи контрольных матчах дал шанс проявить свое мастерство и амбиции всем игрокам, которые есть в наличии и которые могут претендовать на место в сборной команде. У нас объективно не такой большой выбор игроков для сборной. Я надеюсь, что тренер сделает верный выбор и даст правильную оценку каждому футболисту, способному выступать на чемпионате мира.
Разделить ответственность и вину за происходящее также обязаны руководители российского футбола. И я говорю даже не про текущие результаты, а в принципе про то состояние, в котором находится наш футбол. Мы можем менять тренеров, игроков, натурализовать иностранцев — это не меняет самого важного. Налицо отсутствие стратегии развития и
Первое. Наша страна получила право провести чемпионат мира-2018 семь лет назад. Но начиная с 2010 года не произошло никакого качественного сдвига. Руководством РФС так и не было разработано даже подобия внятной стратегии развития российского футбола на годы вперед.
Второе. РФС не проводит никаких реформ, которые давно назрели, и ревностно относится к любым позитивным инициативам, потому что они исходят извне.
Третье. В нашем футболе продолжает действовать лимит на легионеров, который вкупе с завышенными зарплатами привел к деградации целого поколения игроков.
Четвертое.
Пятое. С 2010 года наша сборная приняла участие в двух чемпионатах Европы и одном чемпионате мира, а также пропустила еще одно первенство планеты. Эти турниры должны были стать проверкой для нашей команды, стать катализатором для подготовки к домашнему ЧМ-2018. Вместо этого — провал за провалом, каждый следующий чемпионат складывался для нас хуже предыдущего. Каждый цикл появлялся новый тренер. Ни о какой целенаправленной подготовке к самому главному турниру — ЧМ-2018 — речи и в помине не было.
Шестое. Наша страна опустилась в седьмой десяток рейтинга ФИФА, установив антирекорд. И, судя по всему, это не предел.
Седьмое. Россия потеряла уважение и авторитет в мировом футболе, в международных спортивных организациях.
Восьмое. Впервые за семьдесят лет — с 1947 года! — у России нет своего представителя в руководящих органах ФИФА и УЕФА. Это серьезный имиджевый удар, потеря возможности влиять на важные процессы в международном футболе — и абсолютный нонсенс, учитывая, что наша страна проводит ближайший чемпионат мира.
Складывается впечатление, что руководство российского футбола все устраивает. И если в очередной раз не будет результата, все опять можно будет списать на тренеров и игроков. В нынешней системе РФС я, к огромному сожалению, не вижу ни развития, ни перспектив.
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