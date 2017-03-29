Валерий Газзаев: Наш футбол в системном кризисе

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— Игра национальной команды в очередной раз произвела удручающее впечатление, — сказал Газзаев, который является депутатом Государственной Думы РФ и заместителем главы комитета по физкультуре и спорту. — Я смотрел матч по телевизору и был возмущен, услышав, как комментатор в первом тайме сказал: «Как здорово сборная отрабатывает позиционную оборону». Одно из двух: либо он намеренно вводит зрителей в заблуждение, либо, извините за выражение, просто «глумится» над командой. О какой отработке оборонительных действий может идти речь?! В тот момент владение мячом против соперника, фактически игравшего вторым составом, было 30 на 70 процентов в пользу Бельгии! Качество футбола в исполнении России было очень низким, и итоговый результат 3:3 благодаря голам на последних минутах не должен вводить в заблуждение. Единственным по-настоящему светлым пятном стал стадион «Фишт» с полными трибунами и отличным полем. Но здесь нет ничего удивительного — ясно, что проблем с инфраструктурой в преддверии ЧМ-2018 не возникнет. В отличие от спортивных результатов….

Надо признать, что российский футбол находится в системном кризисе. Считаю, давно пора поставить вопрос: кто же действительно виноват в том, что мы оказались в такой глубокой яме.

На протяжении всех последних лет главными виновниками «назначаются» тренеры и игроки. Через это проходили Адвокат, Капелло, Слуцкий, теперь Черчесов. Футболистов также подвергают жесточайшей критике. Вот только результаты становятся все хуже и хуже. После провала на чемпионате Европы-2016 новый главный тренер в семи контрольных матчах дал шанс проявить свое мастерство и амбиции всем игрокам, которые есть в наличии и которые могут претендовать на место в сборной команде. У нас объективно не такой большой выбор игроков для сборной. Я надеюсь, что тренер сделает верный выбор и даст правильную оценку каждому футболисту, способному выступать на чемпионате мира.

Разделить ответственность и вину за происходящее также обязаны руководители российского футбола. И я говорю даже не про текущие результаты, а в принципе про то состояние, в котором находится наш футбол. Мы можем менять тренеров, игроков, натурализовать иностранцев — это не меняет самого важного. Налицо отсутствие стратегии развития и какой-либо перспективы. Некомпетентность управления российским футболом приводит к вот таким плачевным результатам:

Первое . Наша страна получила право провести чемпионат мира-2018 семь лет назад. Но начиная с 2010 года не произошло никакого качественного сдвига. Руководством РФС так и не было разработано даже подобия внятной стратегии развития российского футбола на годы вперед.

Второе . РФС не проводит никаких реформ, которые давно назрели, и ревностно относится к любым позитивным инициативам, потому что они исходят извне.

Третье . В нашем футболе продолжает действовать лимит на легионеров, который вкупе с завышенными зарплатами привел к деградации целого поколения игроков.

Четвертое . Детско-юношеским футболом никто не занимается, а значит, у российского футбола нет будущего. Уже сейчас можно говорить об отсутствии притока молодых футболистов, которые могли бы быть кандидатами в сборную. А те, кто есть, не соответствуют международному уровню, никто не востребован в иностранных клубах.

Пятое . С 2010 года наша сборная приняла участие в двух чемпионатах Европы и одном чемпионате мира, а также пропустила еще одно первенство планеты. Эти турниры должны были стать проверкой для нашей команды, стать катализатором для подготовки к домашнему ЧМ-2018. Вместо этого — провал за провалом, каждый следующий чемпионат складывался для нас хуже предыдущего. Каждый цикл появлялся новый тренер. Ни о какой целенаправленной подготовке к самому главному турниру — ЧМ-2018 — речи и в помине не было.

Шестое . Наша страна опустилась в седьмой десяток рейтинга ФИФА, установив антирекорд. И, судя по всему, это не предел.

Седьмое . Россия потеряла уважение и авторитет в мировом футболе, в международных спортивных организациях.

Восьмое . Впервые за семьдесят лет — с 1947 года! — у России нет своего представителя в руководящих органах ФИФА и УЕФА. Это серьезный имиджевый удар, потеря возможности влиять на важные процессы в международном футболе — и абсолютный нонсенс, учитывая, что наша страна проводит ближайший чемпионат мира.

Складывается впечатление, что руководство российского футбола все устраивает. И если в очередной раз не будет результата, все опять можно будет списать на тренеров и игроков. В нынешней системе РФС я, к огромному сожалению, не вижу ни развития, ни перспектив.