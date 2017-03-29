Ушёл из жизни комментатор и автор футбольных книг Юрий Выборнов
Журналист и футбольный комментатор Константин Выборнов, который является сыном Юрия Выборнова, сообщил о кончине своего отца.
«Ушёл из жизни отец… Прощание с Юрием Викторовичем состоится в субботу, 1 апреля», — написал в «Фейсбуке» Константин.
Юрий Выборнов — журналист, в 1984—1991 гг. собственный корреспондент Центрального телевидения в Италии, впоследствии — корреспондент Первого канала в Израиле. Является автором книги «Марадона, Марадона…».
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