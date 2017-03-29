Ушёл из жизни комментатор и автор футбольных книг Юрий Выборнов

«Ушёл из жизни отец… Прощание с Юрием Викторовичем состоится в субботу, 1 апреля», — написал в «Фейсбуке» Константин.



Юрий Выборнов — журналист, в 1984—1991 гг. собственный корреспондент Центрального телевидения в Италии, впоследствии — корреспондент Первого канала в Израиле. Является автором книги «Марадона, Марадона…».