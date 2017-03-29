Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29246603/
29 марта 2017, 17:38 | Футбол | Чемпионат.com

Ушёл из жизни комментатор и автор футбольных книг Юрий Выборнов

Журналист и футбольный комментатор Константин Выборнов, который является сыном Юрия Выборнова, сообщил о кончине своего отца.

«Ушёл из жизни отец… Прощание с Юрием Викторовичем состоится в субботу, 1 апреля», — написал в «Фейсбуке» Константин.

Юрий Выборнов — журналист, в 1984—1991 гг. собственный корреспондент Центрального телевидения в Италии, впоследствии — корреспондент Первого канала в Израиле. Является автором книги «Марадона, Марадона…».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!