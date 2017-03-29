РФПЛ разрешила ФК «Ростов» играть на стадионе «Олимп-2»

«Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион “Олимп-2” (Ростов-на-Дону) к проведению матчей Чемпионата России по футболу», — говорится в официальном сообщении.

Таким образом, южное дерби между футбольными клубами «Ростов» и «Краснодар» состоится третьего апреля в донской столице в 19:30. Билеты на матч поступят в продажу 29 марта. Их стоимость колеблется от 200 до 5000 рублей.

Напомним, что запрет на проведение матчей на стадионе «Олимп-2» был наложен РФПЛ 15 марта из-за плохого состояния газона. А скандал вокруг стадиона в Ростове-на-Дону начался с громкого заявления тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Наставник английской команды остался недоволен состоянием газона на стадионе «Олимп-2».

— Если честно, мне до сих не верится, что мы завтра сыграем на этом поле. Если это вообще можно назвать полем, — заявил португальский специалист.

Однако, УЕФА разрешил футбольному клубу «Ростов» проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе в донской столице.