РФПЛ разрешила ФК «Ростов» играть на стадионе «Олимп-2»
Комиссия РФПЛ сняла ограничения на проведения матчей в
Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2». Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги.
«Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион “Олимп-2” (Ростов-на-Дону) к проведению матчей Чемпионата России по футболу», — говорится в официальном сообщении.
Таким образом, южное дерби между футбольными клубами «Ростов» и «Краснодар» состоится третьего апреля в донской столице в 19:30. Билеты на матч поступят в продажу 29 марта. Их стоимость колеблется от 200 до 5000 рублей.
Напомним, что запрет на проведение матчей на стадионе «Олимп-2» был наложен РФПЛ 15 марта
— Если честно, мне до сих не верится, что мы завтра сыграем на этом поле. Если это вообще можно назвать полем, — заявил португальский специалист.
Однако, УЕФА разрешил футбольному клубу «Ростов» проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе в донской столице.
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