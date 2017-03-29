Виталий Мутко — болельщикам: Будем поднимать ФК «Кубань»
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко 28 марта после товарищеского матча сборных России и Бельгии в Сочи встретился с фанатами «Кубани».
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Как передает SportBox, по просьбе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Мутко подошел к трибуне, где находились болельщики «Кубани». Чиновник побеседовал с фанатами, получил в подарок шарф
Товарищеский матч сборных России и Бельгии завершился вничью.
Как сообщали Юга.ру, в январе футболисты «Кубани» направили Виталию Мутко и Вениамину Кондратьеву письмо с жалобой на долги по зарплате и пригрозили расторгнуть контракты.
Болельщики потребовали у главы Кубани сохранить команду, которая оказалась в предбанкротном состоянии. Кондратьев заявил, что банкротство клуба исключено. Он заявил, что новый инвестор Мишель Литвак готов финансировать текущие расходы, но отказался платить по старым долгам, потому что финансовая ситуация в клубе, особенно в части долгов на 2 млрд рублей, для Литвака неясна.
В начале февраля игрокам начали выплачивать долги по зарплате. Защитник
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