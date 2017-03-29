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https://sport.mail.ru/news/football/29235472/
29 марта 2017, 10:22 | Футбол | ГТРК "Дон-ТР"

Игрок ФК «Ростов» спас сборную России от поражения в матче с Баварией

В Сочи прошел товарищеский матч между Россией и Бельгией. Он проходил на стадионе «Фишт».

В стартовом составе нашей сборной на поле вышли три футболиста клуба «Ростов». Это защитник Федор Кудряшов, хавбек Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз.

Во втором тайме к игрокам присоединился ещё один нападающий из состава «жёлто-синих» Александр Бухаров. Именно он и спас российскую команду от обидного поражения, забив гол уже в добавленное время. Игра закончилась со счётом 3:3.
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