Стадион «Казань Арена» допустили к проведению матчей чемпионата России
«Казань Арена» допущена к проведению на ней матчей чемпионата России по футболу, говорится сегодня на официальном сайте Российской футбольной
премьер-лиги.
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Напомним, ближайший матч на «Казань Арене» пройдет 2 апреля в 14:00. На поле выйдут казанский «Рубин» и
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