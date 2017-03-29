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29 марта 2017, 11:59 | Футбол | Prokazan.ru

Стадион «Казань Арена» допустили к проведению матчей чемпионата России‍

«Казань Арена» допущена к проведению на ней матчей чемпионата России по футболу, говорится сегодня на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги.

Казань Арена допущена к проведению на ней матчей чемпионата России по футболу говорится сегодня на официальном сайте Российской футбольной <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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Комиссия лиги признала газон на казанском стадионе пригодным для матчей премьер-лиги.

Напомним, ближайший матч на «Казань Арене» пройдет 2 апреля в 14:00. На поле выйдут казанский «Рубин» и санкт-петербургский «Зенит».
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