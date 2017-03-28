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https://sport.mail.ru/news/football/29234708/
28 марта 2017, 20:31 | Футбол | Р-Спорт

«Локомотив» проиграл клубу «Могхавемат Гользапуш» на Кубке Евразии

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Московский «Локомотив» потерпел поражение от иранского клуба «Могхавемат Гользапуш» в матче Кубка Евразии, который проходит в Йезде (Иран).

Игра, прошедшая во вторник, закончилась со счетом 5:4 в пользу иранской команды. В составе «Локомотива» хет-трик оформил Борис Никоноров, еще один мяч забил Юрий Горчинский.

«Могхавемат Гользапуш», одержавший две победы в двух матчах, досрочно выиграл Кубок Евразии.

В своем заключительном матче на турнире в среду «Локомотив» сыграет с испанским «Леванте».
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