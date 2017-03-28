«Локомотив» проиграл клубу «Могхавемат Гользапуш» на Кубке Евразии
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Московский «Локомотив» потерпел поражение от иранского клуба «Могхавемат Гользапуш» в матче Кубка Евразии, который проходит в Йезде (Иран).
Игра, прошедшая во вторник, закончилась со счетом 5:4 в пользу иранской команды. В составе «Локомотива»
«Могхавемат Гользапуш», одержавший две победы в двух матчах, досрочно выиграл Кубок Евразии.
В своем заключительном матче на турнире в среду «Локомотив» сыграет с испанским «Леванте».
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