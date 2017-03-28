«Локомотив» проиграл клубу «Могхавемат Гользапуш» на Кубке Евразии

Игра, прошедшая во вторник, закончилась со счетом 5:4 в пользу иранской команды. В составе «Локомотива» хет-трик оформил Борис Никоноров, еще один мяч забил Юрий Горчинский.

«Могхавемат Гользапуш», одержавший две победы в двух матчах, досрочно выиграл Кубок Евразии.

В своем заключительном матче на турнире в среду «Локомотив» сыграет с испанским «Леванте».