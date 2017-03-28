Широков: Проблема футбола в России не в лимите на легионеров, а в качестве подготовки
СОЧИ, 28 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Проблема российского футбола кроется не в лимите на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), а в качестве подготовки резерва, считает экс-капитан национальной команды Роман Широков.
Согласно регламенту, в матче РФПЛ на поле одновременно не могут находиться более шести футболистов, которые не имеют права выступать за сборную России. В последней версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованной 9 марта, сборная России расположилась на 60-й строчке. В феврале национальная команда находилась одной позицией ниже, что является худшим результатом за ее историю.
«Не думаю, что лимит “убил” поколение игроков. Думаю, упало качество выпускаемых (из спортшкол) игроков. Тренеры, которые занимались с детьми раньше, в силу безденежья или
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