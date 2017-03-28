Слуцкий: Вернулся бы к работе в следующем сезоне, но не всё зависит от меня

«Сейчас мне очень нравится то, чем я занимаюсь. У меня вообще раньше в жизни не было состояния, когда мозг ничем не обременён. Очень много сил трачу на изучение английского языка и смотрю огромное количество самого разного английского футбола.

Занимаюсь по восемь часов в день с личным преподавателем. Общаемся с ним на английском языке на разную тематику, но в основном говорим о футболе. Мы моделируем разные ситуации, связанные с профессией. Преподаватели говорят, что я бегу спринт, а на самом деле изучение языка — марафон. Я пытаюсь на скорости спринтера пробежать марафон — это достаточно сложно, но есть подвижки. Если знания английского языка у Моуринью — это 10 баллов, то у меня оценка — от 6,5 до 7.



Я получаю огромное удовольствие. Сейчас у меня свежий-свежий взгляд, когда ты понимаешь, что видишь каждое передвижение, каждую деталь, нюанс — понимаешь абсолютно всё, что происходит на поле. Что касается моего возвращения к работе, то это не только от меня зависит. Если бы это зависело только от меня, то я бы говорил о следующем сезоне. Параллельно совершаю огромный объём действий, направленных на саморазвитие", — рассказал Слуцкий в эфире передачи «Английский акцент».