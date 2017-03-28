Слуцкий: Вернулся бы к работе в следующем сезоне, но не всё зависит от меня
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается после ухода из московской команды, а также когда хотел бы вернуться к работе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Сейчас мне очень нравится то, чем я занимаюсь. У меня вообще раньше в жизни не было состояния, когда мозг ничем не обременён. Очень много сил трачу на изучение английского языка и смотрю огромное количество самого разного английского футбола.
Занимаюсь по восемь часов в день с личным преподавателем. Общаемся с ним на английском языке на разную тематику, но в основном говорим о футболе. Мы моделируем разные ситуации, связанные с профессией. Преподаватели говорят, что я бегу спринт, а на самом деле изучение языка — марафон. Я пытаюсь на скорости спринтера пробежать марафон — это достаточно сложно, но есть подвижки. Если знания английского языка у Моуринью — это 10 баллов, то у меня оценка — от 6,5 до 7.
Я получаю огромное удовольствие. Сейчас у меня
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