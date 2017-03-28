«Амкар» в контрольном матче выиграл у кировского «Динамо»
Пермский футбольный клуб «Амкар» вчера на своем поле провел контрольный матч с командой «Динамо» (Киров). Встреча завершилась победой пермяков со счетом 4:0. У «Амкара» дважды отличился Станислав Прокофьев, по одному мячу забросили Алексей Гасилин и Александр Салугин.
Сейчас «Амкар» занимает шестое место в таблице РФПЛ. В 21 туре чемпионата России 2 апреля «Амкар» примет команду «Терек» из Грозного.
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