Крымский футбол сегодня

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Был опыт выступления местных клубов в ПФЛ, но он оказался краткосрочным. Как известно, УЕФА запретил командам с полуострова выступать в российских соревнованиях. В 2015 году был создан Крымский футбольный союз, который проводит чемпионат и кубок республики. «Советский спорт» разбирается в том, что происходит сегодня на футбольных полях Крыма.

Первый чемпионат Премьер-лиги КФС (не путать с сетью быстрого питания) стартовал 22 августа 2015 года. В чемпионате принимали участие восемь команд, но до финиша добрались только семь. Футбольный клуб «Беркут» из Армянска был дисквалифицирован после двух неявок на матчи. Первым чемпионом Крыма стал футбольный клуб «ТСК-Таврия». История любит повторяться. В 1992 году именно клуб из Симферополя — «Таврия» — стал первым чемпионом Украины.

В нынешнем чемпионате принимают участие также восемь команд. Они играют между собой в четыре круга, и к началу апреля провели больше половины сезона. После 17 туров лидирует клуб из Симферополя, на одно очко отстает ФК «Севастополь», вернувший себе название в июле прошлого года. На третьей строчке расположился ФК «Крымтеплица» из поселка Молодежное.

Тепличники являются главным открытием чемпионата. В прошлом сезоне клуб занял первое место в Открытом чемпионате Республики Крым по футболу среди мужских любительских команд и получил право выступать в Премьер-Лиге. Сейчас «Крымтеплица» борется за чемпионство. С первых матчей команда лидировала в чемпионате, но неудачные выступления в последних турах отбросили клуб из Молодежного на третью строчку. Еще один интересный факт — почетным президентом клуба является музыкант Денис Майданов. Если среди поклонников его таланта есть любители футбола, то они могут начинать «притапливать» за «Крымтеплицу».

В Премьер-лиге КФС нет колоссального разделения команд по уровню. Да есть лидеры и записной аутсайдер. Но в целом, каждый клуб готов дать настоящий бой сопернику, особенно в домашнем матче. «КФУ-Бахчисарай», занимающий последнюю строчку с четырьмя очками, в матче 17 тура против «ТСК-Таврии» имел все шансы, чтобы разжиться очками. В итоге более высокий уровень игроков симферопольского клуба дал результат. Победу принес гол Роллана Погорельцева со штрафного — исполнил, как будто рукой мяч положил. Возглас кого-то из болельщиков: «Ой-ё-ё-ё-ёй» лучше всего характеризует красоту этого гола.

Вообще интересная и удивительная вещь — футбол в Крыму. Победителем первого кубка стал футбольный клуб «Бахчисарай», который вскоре после выигрыша титула был расформирован из-за коррупционного скандала с участием его покровителя. Вместо него был создан «КФУ-Бахчисарай» — клуб занимает последнюю строчку, но в то же время вышел в полуфинал кубка.

Конечно, уровень футбола в республике невысокий. Инфраструктура, посещаемость, освещение позабавят болельщика, который привык каждые выходные смотреть трансляции с лучших европейских площадок. Видеть футбол топового уровня. В Крыму этого нет. Пока нет. Но есть кое-что другое, за что цепляется глаз и на душе становится теплее. Это эмоции всех участников действия. Ребята играют в футбол, стараются, бьются на каждом участке поля. Иногда получается весьма угловато, но часто и на загляденье. Практически в каждом туре забиваются голы после мощных дальних ударов. Для любителей английского футбола — вход разрешен.

Ближайшие футбольные матчи в Крыму состоятся в среду, 29 марта. В первых полуфинальных матчах кубка сыграют «Кафа» — «Крымтеплица» и «КФУ-Бахчисарай» — «Евпатория». Трансляция первой встречи будет в интернете. Поэтому, если хочется футбольной экзотики, то стоит посмотреть игру. Не пожалеете.

А вообще крымский футбол есть за что любить. Ведь только слышишь названия команд — сразу все мысли в голове становятся только об отдыхе.