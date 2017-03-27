Крымский футбол сегодня
Футбол в Крыму — каков он себя? Вроде бы не украинский, но и не российский.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Был опыт выступления местных клубов в ПФЛ, но он оказался краткосрочным. Как известно, УЕФА запретил командам с полуострова выступать в российских соревнованиях. В 2015 году был создан Крымский футбольный союз, который проводит чемпионат и кубок республики. «Советский спорт» разбирается в том, что происходит сегодня на футбольных полях Крыма.
Первый чемпионат
В нынешнем чемпионате принимают участие также восемь команд. Они играют между собой в четыре круга, и к началу апреля провели больше половины сезона. После 17 туров лидирует клуб из Симферополя, на одно очко отстает ФК «Севастополь», вернувший себе название в июле прошлого года. На третьей строчке расположился ФК «Крымтеплица» из поселка Молодежное.
Тепличники являются главным открытием чемпионата. В прошлом сезоне клуб занял первое место в Открытом чемпионате Республики Крым по футболу среди мужских любительских команд и получил право выступать в
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Вообще интересная и удивительная вещь — футбол в Крыму. Победителем первого кубка стал футбольный клуб «Бахчисарай», который вскоре после выигрыша титула был расформирован
Конечно, уровень футбола в республике невысокий. Инфраструктура, посещаемость, освещение позабавят болельщика, который привык каждые выходные смотреть трансляции с лучших европейских площадок. Видеть футбол топового уровня. В Крыму этого нет. Пока нет. Но есть
Ближайшие футбольные матчи в Крыму состоятся в среду, 29 марта. В первых полуфинальных матчах кубка сыграют «Кафа» — «Крымтеплица» и «КФУ-Бахчисарай» — «Евпатория». Трансляция первой встречи будет в интернете. Поэтому, если хочется футбольной экзотики, то стоит посмотреть игру. Не пожалеете.
А вообще крымский футбол есть за что любить. Ведь только слышишь названия команд — сразу все мысли в голове становятся только об отдыхе.
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