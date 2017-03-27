Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в нынешнем сезоне
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии и испанского «Реала» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом текущего сезона. Об этом сообщает журнал France Football.
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Рейтинг журнала составлен на основе окладов, премиальных, а также доходов от рекламы. Всего за сезон 32-летний португалец заработал €87,5 млн, на втором месте в рейтинге значится форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (76,5), на третьем — его партнер по команде бразилец Неймар (55,5).
В списках самых высокооплачиваемых тренеров первое место занимает Жозе Моуринью, который возглавляет английский «Манчестер Юнайтед», соотечественник Роналду заработал за сезон €28 млн. Второе место занял главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи (23,5), третье — бывший тренер французского ПСЖ Лоран Блан (20).
Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Выступая за «Реал», португалец стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны и Суперкубка УЕФА, обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.
В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года.
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