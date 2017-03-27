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27 марта 2017, 19:38 | Футбол | ТАСС

Эксплуатация стадиона «Фишт» обходится около 450 млн рублей в год

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Эксплуатация стадиона «Фишт» в Сочи обходится региону в сумму 400−500 млн рублей ежегодно. Об этом журналистам сообщил руководитель стадиона Олег Кравченко.

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«Я буду просить руководство выделить деньги на покрытие, потому что единственный способ заработать — проводить здесь концерты, ведь предварительная расчетная сумма содержания порядка 400−500 млн в год», — сказал Кравченко.

Стадион «Фишт» в Сочи был построен к Олимпийским играм 2014 года. Арена примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Во вторник на нем состоится контрольная игра между сборными России и Бельгии.
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