Эксплуатация стадиона «Фишт» обходится около 450 млн рублей в год

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«Я буду просить руководство выделить деньги на покрытие, потому что единственный способ заработать — проводить здесь концерты, ведь предварительная расчетная сумма содержания порядка 400−500 млн в год», — сказал Кравченко.

Стадион «Фишт» в Сочи был построен к Олимпийским играм 2014 года. Арена примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Во вторник на нем состоится контрольная игра между сборными России и Бельгии.