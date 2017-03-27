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27 марта 2017, 19:52 | Футбол | Р-Спорт

«Локомотив» обыграл лиссабонский «Спортинг» в матче Кубка Евразии по пляжному футболу

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Московский «Локомотив» обыграл лиссабонский «Спортинг» в матче Кубка Евразии по пляжному футболу, который проходит в иранском Йезде.

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 6:5 в пользу железнодорожников.

Следующий матч на турнире «Локомотив» проведет 28 марта, соперниками российского клуба будут футболисты иранского «Могхавемат Гользапуш».
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