Заветный пропуск на стадион «Олимп-2» будет стоить болельщикам от 200 рублей до 5 тысяч.

В среду с 10 часов утра билеты можно будет купить в кассах на проспекте Шолохова, а 1 апреля отроют онлайн-продажу.

Напомним, домашняя встреча «желто-синих» с представителями Кубани состоится 3 апреля в 19 часов 30 минут.