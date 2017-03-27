Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29217891/
27 марта 2017, 17:57 | Футбол | ГТРК "Дон-ТР"

Билеты на матч ФК «Ростов» — «Кубань» поступят в продажу 29 марта

Продажа билетов на футбольный матч «Ростов» — «Краснодар» стартует в донской столице в 29 марта. Об этом сообщила пресс-служба донской команды.

Заветный пропуск на стадион «Олимп-2» будет стоить болельщикам от 200 рублей до 5 тысяч.

В среду с 10 часов утра билеты можно будет купить в кассах на проспекте Шолохова, а 1 апреля отроют онлайн-продажу.

Напомним, домашняя встреча «желто-синих» с представителями Кубани состоится 3 апреля в 19 часов 30 минут.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

УЕФА оштрафовал ФК «Ростов»

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Комитет по этике Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Ростов» за нарушения устава организации на стадионе во время домашнего матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба УЕФА в понедельник.
Еще 7 новостей  Все новости