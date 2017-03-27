Билеты на матч ФК «Ростов» — «Кубань» поступят в продажу 29 марта
Продажа билетов на футбольный матч «Ростов» — «Краснодар» стартует в донской столице в 29 марта. Об этом сообщила
пресс-служба донской команды.
Заветный пропуск на стадион «Олимп-2» будет стоить болельщикам от 200 рублей до 5 тысяч.
В среду с 10 часов утра билеты можно будет купить в кассах на проспекте Шолохова, а 1 апреля отроют
Напомним, домашняя встреча «желто-синих» с представителями Кубани состоится 3 апреля в 19 часов 30 минут.
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