УЕФА оштрафовал ФК «Ростов»
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Комитет по этике Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Ростов» за нарушения устава организации на стадионе во время домашнего матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщает
пресс-служба УЕФА в понедельник.
Российский клуб обязан выплатить в качестве штрафа 16 тыс. евро за нарушение статьи 38 дисциплинарного устава УЕФА, касающейся блокировки лестниц арены.
Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоялся 9 марта и завершился со счетом 1:1. В ответной игре, которая прошла 16 марта в Англии, «Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1.
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