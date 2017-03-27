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https://sport.mail.ru/news/football/29216490/
27 марта 2017, 15:04 | Футбол | Интерфакс

УЕФА оштрафовал ФК «Ростов»

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Комитет по этике Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Ростов» за нарушения устава организации на стадионе во время домашнего матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба УЕФА в понедельник.

Российский клуб обязан выплатить в качестве штрафа 16 тыс. евро за нарушение статьи 38 дисциплинарного устава УЕФА, касающейся блокировки лестниц арены.

Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоялся 9 марта и завершился со счетом 1:1. В ответной игре, которая прошла 16 марта в Англии, «Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1.
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