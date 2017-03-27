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27 марта 2017, 17:25 | Футбол | ИА Татар-информ

Рыжиков стал лучшим игроком «Рубина» в марте

(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). Голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков признан болельщиками команды лучшим игроком по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

По итогам голосования в официальном сообществе «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте» Рыжиков набрал 1568 голосов. В марте казанцы провели четыре матча, три из которых Рыжиков провел «на ноль».

На втором месте расположился форвард Жонатас (498 голосов), на третьем — полузащитник Максим Канунников (218 голосов).
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