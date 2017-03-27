Рыжиков стал лучшим игроком «Рубина» в марте

По итогам голосования в официальном сообществе «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте» Рыжиков набрал 1568 голосов. В марте казанцы провели четыре матча, три из которых Рыжиков провел «на ноль».

На втором месте расположился форвард Жонатас (498 голосов), на третьем — полузащитник Максим Канунников (218 голосов).