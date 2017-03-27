Еще три бельгийских футболиста «выпали» из состава сборной перед матчем в Сочи

Ранее сообщалось, что в матче-открытии «Фишта» не примут участие Эден Азар из «Челси», Раджа Наингголан из «Ромы», Том Менье из «ПСЖ» и Кевин Де Брейне из «Манчестер Сити». Теперь стало известно о том, что еще трое бельгийцев не смогут сыграть в Сочи.

В предыдущем матче сборной Бельгии против команды Греции (1:1) травмы получили защитник Лоран Симан («Монреаль Импакт») и полузащитник Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»). Кроме того, в состав бельгийцев на игру в Сочи не попал голкипер Тибо Куртуа («Челси»), сообщает «Чемпионат».

Что касается сборной России, то за нее из-за травмы не сможет сыграть нападающий Артем Дзюба. Кроме того, на поле «Фишта» не выйдет натурализованный бразилец Марио Фернандес. Он был включен в состав национальной команды, но в соответствии с регламентом FIFA сможет выступать за РФ только с апреля, когда истечет пятилетний срок его пребывания в стране.

Другие футболисты сборной России продолжают готовиться к матчу с Бельгией. Нападающий Максим Канунников после воскресной тренировки сказал, что ему не терпится сыграть на новом сочинском стадионе.

«С нетерпением ждем матча с Бельгией. Хочется и сыграть на новом стадионе в Сочи, и проверить свои силы с против хорошего соперника. Игру с Кот-д’Ивуаром разобрали, поняли свои ошибки, сделали выводы. В чем нужно прибавлять? Прежде всего, нужно добавить в скорости», — цитирует его «Советский спорт».