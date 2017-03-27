Еще три бельгийских футболиста «выпали» из состава сборной перед матчем в Сочи
Футбольная сборная Бельгии продолжает терять игроков перед товарищеской встречей с командой России.
Ранее сообщалось, что в
В предыдущем матче сборной Бельгии против команды Греции (1:1) травмы получили защитник Лоран Симан («Монреаль Импакт») и полузащитник Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»). Кроме того, в состав бельгийцев на игру в Сочи не попал голкипер Тибо Куртуа («Челси»), сообщает «Чемпионат».
Что касается сборной России, то за нее
Другие футболисты сборной России продолжают готовиться к матчу с Бельгией. Нападающий Максим Канунников после воскресной тренировки сказал, что ему не терпится сыграть на новом сочинском стадионе.
«С нетерпением ждем матча с Бельгией. Хочется и сыграть на новом стадионе в Сочи, и проверить свои силы с против хорошего соперника. Игру с Кот-д’Ивуаром разобрали, поняли свои ошибки, сделали выводы. В чем нужно прибавлять? Прежде всего, нужно добавить в скорости», — цитирует его «Советский спорт».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter