Стадиону «Олимп-2» в Ростове-на-Дону будет присвоено имя Виктора Понедельника

Такое решение принято администрацией клуба в ответ на инициативу ростовской региональной общественной организации «Ветераны Донского футбола», направившей соответствующие письма в клуб и на имя бизнесмена Ивана Саввиди, озвучившего эту идею более 10 лет назад. Отмечается, что клуб уже располагает принципиальным согласием легендарного ростовского футболиста.

Сооружение будет переименовано после завершения чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России. «Это связано с тем, что нынешнее название арены “Олимп-2” уже заявлено в ФИФА как название тренировочной базы одной из команд-участниц», — говорится в сообщении.