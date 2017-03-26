Стадиону «Олимп-2» в Ростове-на-Дону будет присвоено имя Виктора Понедельника
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Стадиону «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, где проводит свои домашние матчи футбольный клуб «Ростов», будет присвоено имя знаменитого советского футболиста Виктора Понедельника, сообщается на официальном сайте команды.
Такое решение принято администрацией клуба в ответ на инициативу ростовской региональной общественной организации «Ветераны Донского футбола», направившей соответствующие письма в клуб и на имя бизнесмена Ивана Саввиди, озвучившего эту идею более 10 лет назад. Отмечается, что клуб уже располагает принципиальным согласием легендарного ростовского футболиста.
Сооружение будет переименовано после завершения чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России. «Это связано с тем, что нынешнее название арены “Олимп-2” уже заявлено в ФИФА как название тренировочной базы одной из команд-участниц», — говорится в сообщении.
Виктор Понедельник, которому в мае исполнится 80 лет, является уроженцем
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter