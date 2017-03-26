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26 марта 2017, 15:10 | Футбол | Р-Спорт

Стадиону «Олимп-2» в Ростове-на-Дону будет присвоено имя Виктора Понедельника

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Стадиону «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, где проводит свои домашние матчи футбольный клуб «Ростов», будет присвоено имя знаменитого советского футболиста Виктора Понедельника, сообщается на официальном сайте команды.

Такое решение принято администрацией клуба в ответ на инициативу ростовской региональной общественной организации «Ветераны Донского футбола», направившей соответствующие письма в клуб и на имя бизнесмена Ивана Саввиди, озвучившего эту идею более 10 лет назад. Отмечается, что клуб уже располагает принципиальным согласием легендарного ростовского футболиста.

Сооружение будет переименовано после завершения чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России. «Это связано с тем, что нынешнее название арены “Олимп-2” уже заявлено в ФИФА как название тренировочной базы одной из команд-участниц», — говорится в сообщении.

Виктор Понедельник, которому в мае исполнится 80 лет, является уроженцем Ростова-на-Дону. На протяжении карьеры он выступал за ростовские «Торпедо», «Ростсельмаш» и СКА. В составе сборной СССР Понедельник стал чемпионом Европы 1960 года, где в финале забил победный гол, а в 1964 году завоевал серебряную медаль европейского первенства.
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