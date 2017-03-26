Команду Черчесова проверяют на допинг. Обзор дня

«Спартак» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче

«Спартак» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче. Встреча проходила в Белграде на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» и завершилась со счётом 2:1.



В середине первого тайма отличный заброс прошёл налево, куда на край штрафной забежал Андрей Ещенко, тот скинул мяч в центр, а Лоренсо Мельгарехо расстрелял ворота головой. На 44-й минуте ошибка красно-белых на своей половине поля позволила Гуэлору Канга Каку без сопротивления нанести удар издали, мяч от правой штанги влетел в ворота.



В дебюте второго тайма спартаковцы оставили совершенно одного Неманью Милича, который с пары метров расстрелял ворота гостей.

РФС подтвердил, что сборную России проверят на допинг

РФС подтвердил, что сборную России проверят на допинг в преддверии контрольного матча с Бельгией (28 марта).



«В расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной ВАДА и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка Конфедераций. Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке.



Что касается футболистов сборной России, то все они, включая Дениса Глушакова и Алана Дзагоева, готовятся в общей группе к контрольному матчу с Бельгией, который пройдет 28 марта в Сочи», — информирует сайт РФС.

«Валенсия» интересуется Бибрасом Натхо

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо попал в сферу интересов «Валенсии». Испанский клуб рассматривает кандидатуры нескольких игроков для усиления полузащиты в летнее трансферное окно, и израильский футболист вошёл в их число, информирует Fichajes.



Контракт Натхо с ЦСКА рассчитан до лета 2018 года. В этом сезоне РФПЛ 29-летний игрок провёл 16 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Эменике хочет вернуться в РФПЛ и начал поиски российского клуба

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике, который нынче выступает за «Фенербахче», собирается летом покинуть турецкий клуб, сообщает sporx.com.



По информации источника, 29-летний нигерийский футболист уже начал поиски новой команды и имеет желание вернуться в российскую Премьер-Лигу. Отмечается, что агент игрока уже предпринял попытки провести переговоры с некоторыми российскими клубами.



Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В этом сезоне чемпионата Турции он провёл десять матчей за «Фенербахче» (семь — в основе) и забил три гола.

Защитник сборной Кот-д’Ивуара Багайоко договорился о переходе в клуб РФПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что правый защитник сборной Кот-д’Ивуара Мамаду Багайоко летом перейдёт в один из клубов российской Премьер-Лиги. Во вчерашнем товарищеском матче против сборной России 27-летний футболист, выступающий за бельгийский «Сент-Трюйден», отыграл 90 минут.



«Накануне молодая команда Кот-д’Ивуара переиграла сборную России в Краснодаре. Перед матчем я говорил, что российским клубам стоит обратить внимание на ивуарийских футболистов. В частности, голевой передачей отметился 23-летний защитник Серж Канон, которого я бесплатно предлагал «Краснодару».

К сожалению, «Краснодару» оказался не нужен футболист, который может сыграть как центральный защитник, так и на левой бровке, что является очень дефицитной позицией во всей Европе. Сейчас Канон играет в голландском чемпионате. Я предлагал его бесплатно и «Локомотиву», но там мне сказали, что он очень медленный. Однако в матче Россия — Кот-д’Ивуар «очень медленный» центральный защитник Канон без особых проблем закрыл на левой бровке очень быстрого Самедова.



Мне приятно, что после матча Россия — Кот-д’Ивуар один из клубов РФПЛ уже закрыл вопрос о переходе ивуарийского защитника Мамаду Багайоко, которого я также упоминал до игры. Не буду говорить, о каком клубе идёт речь, но я дал слово, что летом Багайоко перейдёт в эту команду, причём в качестве свободного агента. При этом в приобретении этого игрока заинтересован и один из лидеров чемпионата Дании — «Брондбю», — рассказал Селюк «Чемпионату».

ФИФА убрала памятную табличку с именем Блаттера из штаб-квартиры в Цюрихе

ФИФА убрала мемориальную табличку с именем бывшего президента организации, Йозефа Блаттера, из штаб-квартиры в Цюрихе, сообщает AP News.