Футболисты «Крымтеплицы» сыграли вничью с «Рубином» из Ялты в матче первенства Крыма
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Крымтеплицы» (Молодежное) сыграли вничью с «Рубином» из Ялты в матче 17-го тура первенства Крыма.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Сергей Мельник (42-я минута) и Максим Приходной (70), отличившиеся с пенальти. Гости ответили точными ударами Сергея Дзодзиева (84) и Александра Морева (87).
В другом матче тура «КФУ-Бахчисарай» проиграл дома симферопольской «ТСК-Таврии» со счетом 1:2. На гол Игоря Дудова (45) гости ответили мячами Антона Монахова (52) и Роллана Погорельцева (70).
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