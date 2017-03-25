«ТСК-Таврия» победила «КФУ-Бахчисарай»
В матче 17-го тура
Премьер-лиги КФС, симферопольская «Таврия» в Новопавловке одержала верх над «КФУ-Бахчисараем» со счетом — 2:1.
«КФУ-Бахчисарай» — «ТСК-Таврия» (Симферополь) — 1:2 (1:0).
Голы: Дудов, 45+1 — Монахов, 52, Погорельцев, 70.
«КФУ-Бахчисарай»: Прокошин, Ситников Д., Крещик, Кожемякин А. (Кашлак, 75), Микитась, Ситников Д., 64), Кузьменко, Муратов (Лабуз, 85), Богач, Дудов, Бровкин.
«ТСК-Таврия»: Базилевич, Погорельцев, Голайдо, Буряк, Гуйганов, Абляметов, Монахов, Гуменюк (Безклубюк, 50), Гулиев, Филатов, Платон (Пенчелюзов, 79).
Судья — Головко Богдан (Ялта).
Предупреждения: Прокошин, 35, Богач, 68, Бровкин, 76, Кашлак, 84, Дудов, 85 — Абляметов, 23.
Удаления: нет.
25 марта 2017 года. Новопавловка, Бахчисарайский