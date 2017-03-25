ФИФА убрала памятную табличку с именем Блаттера из своей штаб-квартиры

Речь идет о табличке, которая была установлена в помещении для приемов в память о постройке и открытии нового здания штаб-квартиры ФИФА, стоимостью 200 миллионов долларов, в 2007 году. Как отмечается, большинство функционеров, чьи имена были приведены в табличке, в данный момент также находятся под следствием и отстранены от футбольной деятельности.

Швейцарское федеральное бюро юстиции 25 сентября 2015 года открыло дело против Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря 2015 года отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в CAS. В мае суд сократил отстранение Платини до 4 лет, а 5 декабря объявил об отклонении апелляции Блаттера.

Йозеф Блаттер управлял ФИФА с 1998 по 2015 годы.