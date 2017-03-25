ФИФА убрала памятную табличку с именем Блаттера из своей штаб-квартиры
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Мемориальная табличка с именем экс-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера, отстраненного от футбола на 6 лет, и членов исполнительного комитета организации 2007 года была убрана из штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе, сообщает АП.
Речь идет о табличке, которая была установлена в помещении для приемов в память о постройке и открытии нового здания
Швейцарское федеральное бюро юстиции 25 сентября 2015 года открыло дело против Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря 2015 года отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в CAS. В мае суд сократил отстранение Платини до 4 лет, а 5 декабря объявил об отклонении апелляции Блаттера.
Йозеф Блаттер управлял ФИФА с 1998 по 2015 годы.
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