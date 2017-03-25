Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29201842/
25 марта 2017, 17:31 | Футбол | Р-Спорт

ФИФА убрала памятную табличку с именем Блаттера из своей штаб-квартиры

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Мемориальная табличка с именем экс-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера, отстраненного от футбола на 6 лет, и членов исполнительного комитета организации 2007 года была убрана из штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе, сообщает АП.

Речь идет о табличке, которая была установлена в помещении для приемов в память о постройке и открытии нового здания штаб-квартиры ФИФА, стоимостью 200 миллионов долларов, в 2007 году. Как отмечается, большинство функционеров, чьи имена были приведены в табличке, в данный момент также находятся под следствием и отстранены от футбольной деятельности.

Швейцарское федеральное бюро юстиции 25 сентября 2015 года открыло дело против Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря 2015 года отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в CAS. В мае суд сократил отстранение Платини до 4 лет, а 5 декабря объявил об отклонении апелляции Блаттера.

Йозеф Блаттер управлял ФИФА с 1998 по 2015 годы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Футбольные болельщики «Спартака» и «Црвены Звезды» провели шествие в Белграде

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российские и сербские болельщики футбольных клубов «Спартак» и «Црвена Звезда» провели совместное шествие от парка у посольства России в Белграде до стадиона «Райко Митич». Об этом ТАСС сообщил один из болельщиков красно-белых, принимавший участие в мероприятии.
Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США