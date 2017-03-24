Александр Никитин: Школа Слуцкого забирает лучших волгоградских пацанов и не готовит их для «Ротора»
Бывший нападающий «Ротора» Александр Никитин объяснил, почему он скептически отнесся к открытию футбольной школы ЦСКА имени Леонида Слуцкого в Волгограде. Ранее Илья КАЗАКОВ в авторской колонке рассказал, что волгоградские чиновники негативно отнеслись к школе, курируемой бывшим главным тренером сборной России и ЦСКА. По их мнению, учебное заведение занимается «воспитанием футболистов вне традиций волгоградского футбола». «СЭ» обратился за комментариями ко всем участникам конфликтной ситуации.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я присутствовал на открытии школы Слуцкого, — сказал Никитин. — Все чинно, красиво. Здесь вопросов нет. Посмотрел — в школе Слуцкого занимаются обученные дети, то есть, собраны лучшие ребята из города из других наших школ….
Далее выступает Леонид Викторович и говорит: «Лучшие футболисты нашей школы будут направляться в “Краснодар” и ЦСКА». Я проработал в «Роторе» 36 лет и мне это, конечно, не понравилось. Считаю, что лучшие воспитанники должны оставаться в «Роторе», про который Слуцкий ни слова не сказал. Отсюда и мое отрицательное отношение.
У нас есть академия «Ротора», Рохус Шох старается находить спонсоров. Есть еще колледж олимпийского резерва — там классная команда.
Я уважительно отношусь к Слуцкому. Он как тренер доказал, что является стоящим человеком. Но его взгляды на развитие школы мне не по душе. Я родился еще в Сталинграде, много лет отдал нашей родной команде. Много чего повидал. Но как работать детским тренерам, которые готовят пацанов
— То есть ребят переманивают в школу Слуцкого?
— Да просто забирают. Мне один тренер недавно сказал, что трех лучших игроков у него увели… Да, Москва — есть Москва. С ней тягаться сложно. Но мне бы хотелось, чтобы так открывали академию «Ротора». Обидно, что наши лучшие воспитанники потом поедут сразу в ЦСКА и «Краснодар».
— Но ведь Слуцкий нашел деньги на школу и, наверное, имеет право развивать свою академию так, как считает нужным?
— Понимаю, но я человек старой формации. Губернатор перед нами поставил задачу, чтобы в «Роторе» играли местные воспитанники. А здесь уходят лучшие… Обученные пацаны нас покидают. А в своей речи Слуцкий упомянул только ЦСКА и «Краснодар». То есть, дети от нас просто будут уезжать.
— Удержать их в других школах не представляется возможным?
— Нет… Другие условия. Есть академия «Ротора» и колледж. Оттуда дети не уходят. А остальным тяжело удержать своих ребят.
— Получается, просто школа Слуцкого предоставляет детям лучшие условия для развития, выигрывает конкуренцию у других.
— Конечно, у них все солидно, форму бесплатно дают, неплохие зарплаты у тренеров. Финансы играют свою роль, но я от своих слов не отказываюсь. Я жизнь прожил, зачем мне темнить? Хочется, чтобы все лучшие молодые футболисты собрались в волгоградской школе. Дай бог, чтобы это
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