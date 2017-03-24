Александр Никитин: Школа Слуцкого забирает лучших волгоградских пацанов и не готовит их для «Ротора»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Я присутствовал на открытии школы Слуцкого, — сказал Никитин. — Все чинно, красиво. Здесь вопросов нет. Посмотрел — в школе Слуцкого занимаются обученные дети, то есть, собраны лучшие ребята из города из других наших школ….

Далее выступает Леонид Викторович и говорит: «Лучшие футболисты нашей школы будут направляться в “Краснодар” и ЦСКА». Я проработал в «Роторе» 36 лет и мне это, конечно, не понравилось. Считаю, что лучшие воспитанники должны оставаться в «Роторе», про который Слуцкий ни слова не сказал. Отсюда и мое отрицательное отношение.

У нас есть академия «Ротора», Рохус Шох старается находить спонсоров. Есть еще колледж олимпийского резерва — там классная команда.

Я уважительно отношусь к Слуцкому. Он как тренер доказал, что является стоящим человеком. Но его взгляды на развитие школы мне не по душе. Я родился еще в Сталинграде, много лет отдал нашей родной команде. Много чего повидал. Но как работать детским тренерам, которые готовят пацанов четыре-пять лет, а потом они уходят в школу Слуцкого?

— То есть ребят переманивают в школу Слуцкого?

— Да просто забирают. Мне один тренер недавно сказал, что трех лучших игроков у него увели… Да, Москва — есть Москва. С ней тягаться сложно. Но мне бы хотелось, чтобы так открывали академию «Ротора». Обидно, что наши лучшие воспитанники потом поедут сразу в ЦСКА и «Краснодар».

— Но ведь Слуцкий нашел деньги на школу и, наверное, имеет право развивать свою академию так, как считает нужным?

— Понимаю, но я человек старой формации. Губернатор перед нами поставил задачу, чтобы в «Роторе» играли местные воспитанники. А здесь уходят лучшие… Обученные пацаны нас покидают. А в своей речи Слуцкий упомянул только ЦСКА и «Краснодар». То есть, дети от нас просто будут уезжать.

— Удержать их в других школах не представляется возможным?

— Нет… Другие условия. Есть академия «Ротора» и колледж. Оттуда дети не уходят. А остальным тяжело удержать своих ребят.

— Получается, просто школа Слуцкого предоставляет детям лучшие условия для развития, выигрывает конкуренцию у других.