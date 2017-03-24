Рохус Шох: Школа Слуцкого? Я за конкуренцию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что в январе федерация выразила обеспокоенность идеологией школы. Посол ЧМ-2018 Александр Никитин выразил сожаление, что «школа ЦСКА им. Леонида Слуцкого займется воспитанием футболистов вне традиций волгоградского футбола, без любви к волгоградскому «Ротору». А директор Волгоградского колледжа олимпийского резерва Валерий Таможенников и вовсе осудил создание школы, выразив мнение, что данный проект неприемлем для волгоградского футбола и не станет долговременным (протоколы речей выложены на сайте федерации).

Узнав об этом, Леонид Слуцкий не скрывал возмущения:

— Второй год не проводится первенство города! Представляете, что такое для мальчишки — только тренироваться и не иметь соревнований ВООБЩЕ, — сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России колумнисту «СЭ» Илье КАЗАКОВУ. — Любой ребенок тренируется, чтобы играть, но не всем это понятно. Наша школа только на этой неделе едет на четыре (!) турнира в разных возрастах за счёт моих собственных средств. Нам удалось создать суперусловия для детей в городе, где пройдёт чемпионат мира, и наша философия чуждая?! Когда человек пытается что-то делать за свой счет, ему же еще и угрожают — как в случае с господином Чувальским (президентом волгоградской «Олимпии»), который продолжает жить в 90-х. Дорогие руководители волгоградского футбола (если таковой еще существует), создайте минимальные условия детям, попробуйте немного поработать и тогда дети не будут уходить из ваших школ в новые проекты, а если не можете, то порадуйтесь, что хоть кто-то что-то делает в городе. В том числе и за вас!

— Так почему в Волгограде скептически отнеслись к футбольной школе Слуцкого? — вопрос Шоху.

— Во-первых, я не знаю, почему уважаемый мною журналист Илья Казаков так построил свою статью. Я еще ночью говорил с Леонидом Слуцким, мы с ним на контакте. Из прямой речи Леонида Викторовича в этом материале не следует никаких прямых претензий в адрес Федерации футбола Волгоградской области. Может быть, журналист неправильно понял ситуацию?

— В статье говорится: в Волгограде недовольны идеологией школы Слуцкого — что там готовят детей не в традициях «Ротора». Это действительно так?

— Футбольная общественность Волгограда по-разному относится к этой школе. Но разве кто-то выступает против? В статье приведены слова легенды волгоградского футбола Александра Никитина. В бытность игроком его приглашали в киевское «Динамо», «Спартак», в тбилисское «Динамо»… А он остался верен Волгограду! То есть, очень заслуженный в городе человек. Может быть, такой патриотизм сегодня не моден? И что он должен теперь сказать? Он сожалеет, что дети в школе Слуцкого будут воспитываться не в традициях волгоградского «Ротора». Он имеет право на свое мнение. Разве нет? Все наши болельщики хотели бы, чтобы все местные пацаны росли в традициях «Ротора» и сталининградского «Трактора». Это нормальное желание.

— Постойте. Слуцкий вкладывает свои деньги, находит спонсоров. Почему он должен обязательно воспитывать детей в духе «Ротора»?

— А кто против его школы? Я за! Наоборот, хорошо, что открылась еще одна школа в регионе.

Но есть еще и академия «Ротора». Три года назад некоторые «спецы» — страна должна знать своих «героев» — бывший председатель облспорткомитета Иванов В. П. и вице-губернатор Галушкин В. И. — именно они закрыли школу при клубе, выкинули на улицу 250 детей и 11 тренеров. Выкинули! А это лучшая школа региона. Я в этой ситуации обратился к местным предпринимателям, объяснил проблему. В итоге нашлись патриотично настроенные к региону бизнесмены, руководители частных крупных волгоградских компаний — Юрий Сударев, Александр Малашкин и Юрий Гончаров. Причем они не пиаряться. Дали деньги и уже три года тащат на своих плечах детей и тренеров. И эта академия на сегодня лучшая в Черноземье. Она не получает ни копейки бюджетных денег, а уже дает игроков юношеским сборным! При этом хочу обратить внимание на один момент.

— Какой?

— В Волгограде есть несколько футбольных школ. И теперь большинство детей из них потянулись в школу ЦСКА Слуцкого. Это правда.

— Вот в чем вся проблема — вот откуда идут все эти претензии?

— Но из академии «Ротора», где занимаются 300 детей, один мальчик ушел в школу Слуцкого и через месяц вернулся обратно.

— Почему?

— В «Роторе» великолепные условия. Хорошие тренеры. Плюс мы их воспитываем в традициях волгоградского клуба. Главная задача нашей школы — готовить качественных футболистов для сборных команд страны. А уж в каких они будут играть клубах — это их личный выбор. Причем мы никого не загоняем в клетку! Живая спортивная конкуренция.

— Но по идеологии есть вопросы?

— Ну какие вопросы? Просто заслуженные люди высказали свою позицию. Ведь они имеют на это право.

— Так или иначе, руководители других школ не довольны тем, что их дети переходят в школу Слуцкого…

— Возможно, это так.

— Опять же живая конкуренция.

— Но из школы «Ротора» никто туда не переходит. Мы спасли школу «Ротора»! Нашли деньги, убедили спонсоров. Дети бесплатно получают форму, инвентарь, а тренеры — достойную зарплату. Согласитесь, это редкий случай сейчас для России.

— А если в школе Слуцкого созданы хорошие условия, что плохого в том, что дети переходят именно туда?

— Из школы «Ротора» никто туда не идет.

— С вашей школой понятно. А другие?

— Давайте смотреть правде в глаза. Руководителям и тренерам других школ порой обидно, когда их детей переманивают. Но нужно, наоборот, создавать такие условия, чтобы ребята от вас не уходили. Я еще раз замечу: из школы «Ротора» же никто не уходит. Мы вчера разговаривали с Леонидом Викторовичем и он мне прямо сказал: «Рохус Рохусович, мы с вами хорошо взаимодействуем».

— Но вы же не будете отрицать, что проблемы в волгоградском футболе есть…

— Конечно, проблем в детско-юношеском футболе хватает. К сожалению, как и в других регионах России. Но считаю, что мы поддерживаем достойный уровень. Более того, школа «Ротора» работает по методической программе РФС и Немецкого футбольного Союза «Поиск талантов». Подобран качественный, молодой состав тренеров, что является самым важным критерием для любой школы.

— Тогда ответьте на вопрос, почему уже два года в городе не проводится первенство города.

— Не совсем так. В прошлом году, пусть и с опозданием, но совместными усилиями мы провели первенство города. Хотя в компетенции областной федерации входит только проведение региональных соревнований.

— То есть первенство города — это зона не вашей ответственности?

— Его всегда проводил городской спортивный комитет. К сожалению, так сложилась ситуация, что в связи с новыми требованиями по безопасности муниципальные площадки пока не получили соответствующих разрешений. Но за счет привлечения меценатов, футбольной общественности планируем запустить этот турнир традиционно в апреле.