Рохус Шох: Школа Слуцкого? Я за конкуренцию
Глава Федерации футбола Волгоградской области — о ситуации с футбольной школой ЦСКА имени Слуцкого.
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Напомним, что в январе федерация выразила обеспокоенность идеологией школы. Посол ЧМ-2018 Александр Никитин выразил сожаление, что «школа ЦСКА им. Леонида Слуцкого займется воспитанием футболистов вне традиций волгоградского футбола, без любви к волгоградскому «Ротору». А директор Волгоградского колледжа олимпийского резерва Валерий Таможенников и вовсе осудил создание школы, выразив мнение, что данный проект неприемлем для волгоградского футбола и не станет долговременным (протоколы речей выложены на сайте федерации).
Узнав об этом, Леонид Слуцкий не скрывал возмущения:
— Второй год не проводится первенство города! Представляете, что такое для мальчишки — только тренироваться и не иметь соревнований ВООБЩЕ, — сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России колумнисту «СЭ» Илье КАЗАКОВУ. — Любой ребенок тренируется, чтобы играть, но не всем это понятно. Наша школа только на этой неделе едет на четыре (!) турнира в разных возрастах за счёт моих собственных средств. Нам удалось создать суперусловия для детей в городе, где пройдёт чемпионат мира, и наша философия чуждая?! Когда человек пытается
— Так почему в Волгограде скептически отнеслись к футбольной школе Слуцкого? — вопрос Шоху.
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— В статье говорится: в Волгограде недовольны идеологией школы Слуцкого — что там готовят детей не в традициях «Ротора». Это действительно так?
— Футбольная общественность Волгограда
— Постойте. Слуцкий вкладывает свои деньги, находит спонсоров. Почему он должен обязательно воспитывать детей в духе «Ротора»?
— А кто против его школы? Я за! Наоборот, хорошо, что открылась еще одна школа в регионе.
Но есть еще и академия «Ротора». Три года назад некоторые «спецы» — страна должна знать своих «героев» — бывший председатель облспорткомитета Иванов В. П. и
— Какой?
— В Волгограде есть несколько футбольных школ. И теперь большинство детей из них потянулись в школу ЦСКА Слуцкого. Это правда.
— Вот в чем вся проблема — вот откуда идут все эти претензии?
— Но из академии «Ротора», где занимаются 300 детей, один мальчик ушел в школу Слуцкого и через месяц вернулся обратно.
— Почему?
— В «Роторе» великолепные условия. Хорошие тренеры. Плюс мы их воспитываем в традициях волгоградского клуба. Главная задача нашей школы — готовить качественных футболистов для сборных команд страны. А уж в каких они будут играть клубах — это их личный выбор. Причем мы никого не загоняем в клетку! Живая спортивная конкуренция.
— Но по идеологии есть вопросы?
— Ну какие вопросы? Просто заслуженные люди высказали свою позицию. Ведь они имеют на это право.
— Так или иначе, руководители других школ не довольны тем, что их дети переходят в школу Слуцкого…
— Возможно, это так.
— Опять же живая конкуренция.
— Но из школы «Ротора» никто туда не переходит. Мы спасли школу «Ротора»! Нашли деньги, убедили спонсоров. Дети бесплатно получают форму, инвентарь, а тренеры — достойную зарплату. Согласитесь, это редкий случай сейчас для России.
— А если в школе Слуцкого созданы хорошие условия, что плохого в том, что дети переходят именно туда?
— Из школы «Ротора» никто туда не идет.
— С вашей школой понятно. А другие?
— Давайте смотреть правде в глаза. Руководителям и тренерам других школ порой обидно, когда их детей переманивают. Но нужно, наоборот, создавать такие условия, чтобы ребята от вас не уходили. Я еще раз замечу: из школы «Ротора» же никто не уходит. Мы вчера разговаривали с Леонидом Викторовичем и он мне прямо сказал: «Рохус Рохусович, мы с вами хорошо взаимодействуем».
— Но вы же не будете отрицать, что проблемы в волгоградском футболе есть…
— Конечно, проблем в
— Тогда ответьте на вопрос, почему уже два года в городе не проводится первенство города.
— Не совсем так. В прошлом году, пусть и с опозданием, но совместными усилиями мы провели первенство города. Хотя в компетенции областной федерации входит только проведение региональных соревнований.
— То есть первенство города — это зона не вашей ответственности?
— Его всегда проводил городской спортивный комитет. К сожалению, так сложилась ситуация, что в связи с новыми требованиями по безопасности муниципальные площадки пока не получили соответствующих разрешений. Но за счет привлечения меценатов, футбольной общественности планируем запустить этот турнир традиционно в апреле.
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