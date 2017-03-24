Инфантино: Трансферная система мирового футбола должна быть изменена
ЭШТОРИЛ /Португалия/, 24 марта. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нынешняя трансферная система в мировом футболе нуждается в изменениях. Такое мнение во время футбольного форума Football Talks в Португалии высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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«Трансефрная система в мировом футболе должна быть изменена и модернизирована», — заявил Инфантино.
В среду с аналогичным посылом во время форума выступил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
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