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24 марта 2017, 15:41 | Футбол | ТАСС

Инфантино: Трансферная система мирового футбола должна быть изменена

ЭШТОРИЛ /Португалия/, 24 марта. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нынешняя трансферная система в мировом футболе нуждается в изменениях. Такое мнение во время футбольного форума Football Talks в Португалии высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В среду с аналогичным посылом во время форума выступил президент УЕФА Александер Чеферин. Увеличить
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«Трансефрная система в мировом футболе должна быть изменена и модернизирована», — заявил Инфантино.

В среду с аналогичным посылом во время форума выступил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
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