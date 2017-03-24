Нужны зрители на трибунах? Сделайте футбол удобным

Анонс мероприятия заставил меня задуматься, почему же я лично не хожу на трибуны российских стадионов в качестве болельщика?

Первое, что пришло в голову — дома по телевизору смотреть футбол удобнее: тепло, уютно, закуски и соки под рукой, а то и что-нибудь покрепче. Большую роль играет возможность посмотреть все матчи тура бесплатно. Ведь наша премьер-лига и «Матч ТВ» специально по возможности разносят матчи так, чтобы их можно было показать в полном объеме, на федеральном канале — абсолютно бесплатно.

Какой у меня стимул отрывать свою пятую точку от дивана и идти на трибуну? Никакого. Вот, если бы мне этот футбол не показывали по ТВ, или показывали, но за деньги, я, возможно, и призадумался бы: идти на трибуну или нет.

Еще немного покопавшись в себе, я понял, что дело даже не в доступности трансляций. Не стоит за это ругать наш футбол. Наоборот, стоит сказать спасибо — такого нет ни в одной серьезной европейской лиге. Вместо этого мы набрасываемся на лигу, когда она, представьте себе, поставила два интересных матча на одно время. Да в Италии две трети тура проходят одновременно — и что? Все довольны.

Но сейчас не об этом. Сейчас — о том, как меня заставить идти на футбол. Как мы уже поняли — дело не в трансляциях. Дело все-таки в комфорте. Будь на трибунах стадиона удобно, думаете, тысячи людей не потянулись бы на арену за эмоциями, которых не может дать бездушный телевизор? Наверняка потянулись бы. Но у нас выстроено слишком много преград на пути к стадионам. И сейчас речь не только о московских аренах, которые худо-бедно становятся доступнее.

Как выглядит поход на футбол в Германии? Могу сказать на примере берлинской «Герты», матч которой посчастливилось посетить в качестве болельщика. На футбол в Берлине приезжают за полтора часа. Но это делается не для того, чтобы отстоять в очередях на досмотре. Немцы спокойно паркуют свой автомобиль на общедоступной бесплатной огромной парковке, открывают багажник, достают складные стулья и столы, барбекю и начинают жарить на огне сосиски, сардельки, куски мяса, запивая все это пивом. К ним не подходят полицейские и не просят прекратить безобразие. Это нормально. Где-то за полчаса до матча начинается движение на трибуны. На пути встречается вежливый стюард, который извиняясь слегка притрагивается к твоим карманам и пропускает, а не норовит залезть в трусы. Дальше — лавка с пивом, которое, кстати, продается и на трибунах. Удобное кресло и футбол. По проходам постоянно курсируют продавцы сарделек, поп-корна и прочей снеди. По окончании матча ты просто встаешь и уходишь — никакого порядка выхода с трибун, никаких мультиков на экране для тех, кого держат лишние полчаса на стадионе. Удобно же!

Что у нас? Предупреждения о том, что на стадион надо приехать заблаговременно начинаются уже за несколько дней до матча. В итоге ты мчишься на арену, почти как на самолет — за два часа. В радиусе километра от стадиона ничего невозможно купить — ни тебе палаток с чипсами/сэндвичами, ни пива на розлив, ни сладкой ваты детям. А ведь на этом могли бы зарабатывать в том числе и клубы. По приезду на стадион начинается эпопея с проходом на трибуны. Знакомый недавно рассказывал, как запускали на матч ЦСКА — «Томь». Это был тотальный досмотр — буквально лезли в трусы. Очередь стояла по полчаса. Чего организаторы ожидали на игре второй и последней команд страны, между которыми никогда не было проблем, а одна только дружба — неизвестно. На стадионе (это уже не о ЦСКА а практически о любом стадионе у нас в стране) — скудный выбор закусок по ценам, как в аэропорту (опять эта неприятная аналогия) и прохладительные напитки. Пиво у нас в стране народу продавать боятся — не доросли еще уровнем своего развития мы до этого. После игры фанатскую трибуну обязательно должны подержать минут тридцать и только после этого — отпустить. А если это поздний матч? А если люди приехали на него из других городов?

Да, все написанное выше выглядит, как слова тепличного растения, которое привыкло к комнатной температуре и регулярному поливу с подкормкой удобрениями. Возможно и так. Но почему поход на стадион должен превращаться в борьбу? Почему болельщик должен что-то превозмогать? Преодолевать какие-то препятствия?

И это я еще не брюзжал по поводу мата на трибунах, дерущихся хулиганов, неудобного времени начала матча, об играх в будние дни, качестве газонов, которые влияют и на качество игры… Список можно продолжать очень долго. Но лично для меня это не так актуально.

Факт в том, что болельщик пойдет на стадион тогда, когда ему будет удобно это сделать. Нужно ли это клубам? Хороший вопрос. Они на болельщиках зарабатывают мизерную часть своего бюджета в отличие от европейских кома.