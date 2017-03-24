Нужны зрители на трибунах? Сделайте футбол удобным
В редакции «Советского спорта» пройдет круглый стол на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?».
Анонс мероприятия заставил меня задуматься, почему же я лично не хожу на трибуны российских стадионов в качестве болельщика?
Первое, что пришло в голову — дома по телевизору смотреть футбол удобнее: тепло, уютно, закуски и соки под рукой, а то и
Какой у меня стимул отрывать свою пятую точку от дивана и идти на трибуну? Никакого. Вот, если бы мне этот футбол не показывали по ТВ, или показывали, но за деньги, я, возможно, и призадумался бы: идти на трибуну или нет.
Еще немного покопавшись в себе, я понял, что дело даже не в доступности трансляций. Не стоит за это ругать наш футбол. Наоборот, стоит сказать спасибо — такого нет ни в одной серьезной европейской лиге. Вместо этого мы набрасываемся на лигу, когда она, представьте себе, поставила два интересных матча на одно время. Да в Италии две трети тура проходят одновременно — и что? Все довольны.
Но сейчас не об этом. Сейчас — о том, как меня заставить идти на футбол. Как мы уже поняли — дело не в трансляциях. Дело
Как выглядит поход на футбол в Германии? Могу сказать на примере берлинской «Герты», матч которой посчастливилось посетить в качестве болельщика. На футбол в Берлине приезжают за полтора часа. Но это делается не для того, чтобы отстоять в очередях на досмотре. Немцы спокойно паркуют свой автомобиль на общедоступной бесплатной огромной парковке, открывают багажник, достают складные стулья и столы, барбекю и начинают жарить на огне сосиски, сардельки, куски мяса, запивая все это пивом. К ним не подходят полицейские и не просят прекратить безобразие. Это нормально.
Что у нас? Предупреждения о том, что на стадион надо приехать заблаговременно начинаются уже за несколько дней до матча. В итоге ты мчишься на арену, почти как на самолет — за два часа. В радиусе километра от стадиона ничего невозможно купить — ни тебе палаток с чипсами/сэндвичами, ни пива на розлив, ни сладкой ваты детям. А ведь на этом могли бы зарабатывать в том числе и клубы. По приезду на стадион начинается эпопея с проходом на трибуны. Знакомый недавно рассказывал, как запускали на матч ЦСКА — «Томь». Это был тотальный досмотр — буквально лезли в трусы. Очередь стояла по полчаса. Чего организаторы ожидали на игре второй и последней команд страны, между которыми никогда не было проблем, а одна только дружба — неизвестно. На стадионе (это уже не о ЦСКА а практически о любом стадионе у нас в стране) — скудный выбор закусок по ценам, как в аэропорту (опять эта неприятная аналогия) и прохладительные напитки. Пиво у нас в стране народу продавать боятся — не доросли еще уровнем своего развития мы до этого. После игры фанатскую трибуну обязательно должны подержать минут тридцать и только после этого — отпустить. А если это поздний матч? А если люди приехали на него из других городов?
Да, все написанное выше выглядит, как слова тепличного растения, которое привыкло к комнатной температуре и регулярному поливу с подкормкой удобрениями. Возможно и так. Но почему поход на стадион должен превращаться в борьбу? Почему болельщик должен
И это я еще не брюзжал по поводу мата на трибунах, дерущихся хулиганов, неудобного времени начала матча, об играх в будние дни, качестве газонов, которые влияют и на качество игры… Список можно продолжать очень долго. Но лично для меня это не так актуально.
Факт в том, что болельщик пойдет на стадион тогда, когда ему будет удобно это сделать. Нужно ли это клубам? Хороший вопрос. Они на болельщиках зарабатывают мизерную часть своего бюджета в отличие от европейских кома.
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