Сегодня в Краснодаре сборная России по футболу сыграет с Кот-д’Ивуаром

Как хозяйка чемпионата мира наша команда освобождена от участия в отборочном турнире. Вместо этого она проводит серию контрольных игр.

Студенты из Африки смогут бесплатно посетить матч национальных сборных России и Кот-д’Ивуара. Так что без поддержки гости не останутся.