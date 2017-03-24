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https://sport.mail.ru/news/football/29187481/
24 марта 2017, 9:47 | Футбол | ГТРК «Кубань»

Сегодня в Краснодаре сборная России по футболу сыграет с Кот-д’Ивуаром

Поединок с командой из Западной Африки носит статус товарищеского. Однако для российской сборной этот матч имеет большое значение.

Как хозяйка чемпионата мира наша команда освобождена от участия в отборочном турнире. Вместо этого она проводит серию контрольных игр.

Студенты из Африки смогут бесплатно посетить матч национальных сборных России и Кот-д’Ивуара. Так что без поддержки гости не останутся.
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