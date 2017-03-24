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24 марта 2017, 10:47 | Футбол | ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

УЕФА оштрафовал «Ростов» на 16 тыс. евро за пиротехнику на матче

Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала ФК «Ростов».

Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала ФК Ростов Увеличить
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Клуб обязали выплатить 16 тыс. евро за то, что болельщики воспользовались пиротехникой на матче 1/16 финала Лиги Европы с пражской «Спартой», сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч состоялся 23 февраля в Праге и завершился со счетом 1:1. По результатам двух игр «Ростов» обошел «Спарту» и вышел в 1/8 финала, где уступил «Манчестер Юнайтед».
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