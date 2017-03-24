Кто угрожает Слуцкому? Колонка Казакова

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«СОЗДАЛИ СУПЕРУСЛОВИЯ ДЕТЯМ — НО НАША ФИЛОСОФИЯ ЧУЖДАЯ…»

Как известно, отечественный футбол существует в рамках «Стратегии развития футбола в России до 2030 года». Но и помимо этого документа, способного обеспечить развитие вида спорта номер один на ближайшие 13 лет, в стране есть и другие футбольные программы. О которых, например, говорил глава РФС Виталий Мутко вскоре после своей уверенной победы на последних президентских выборах в федерации. Одна из них называется «Поиск талантов». Очень серьезный проект, презентованный летом 2015 года совместно с руководством DFB — Немецкого футбольного союза. Программа была разработана для двух возрастов: 7−9 лет и 10−14. А вскоре прошла презентация и другой программы подготовки футболистов в возрасте 10−14 лет, в ходе которой было озвучено, что РФС планирует расширить число региональных центров подготовки минимум до 80. Со временем.

Уверен, что все эти слова не окажутся выброшенными на ветер и принесут свои плоды гораздо раньше 2030 года. Поскольку если речь еще два года назад шла о 14-летних футболистах, сейчас им уже 16. То есть пара-тройка лет — и мы увидим первые всходы тех программных посевов.

Должны увидеть. Поскольку именно массовый детский спорт, как известно, должен обеспечивать приток игроков в профессиональные клубы и национальную сборную.

Но пока региональные центры в полном планируемом объеме еще не функционируют в России, им на подмогу приходят подвижники. Многие годы существует ДФЛ — детская футбольная лига, выходцы из которой регулярно попадают во все сборные страны, включая главную. На космическом уровне выстроена работа в академии «Краснодара». Футбольные школы столичных клубов, включая «Чертаново», заслуженно славятся обучением детей.

В декабре к этому списку добавилась футбольная школа ЦСКА имени Леонида Слуцкого, открытая по инициативе экс-тренера сборной на его малой родине — в Волгограде. Одном из городов, принимающих матчи ЧМ-2018, который не имеет команды в премьер-лиге. И в первой лиге тоже. Страшно сказать — последнему сезону «Ротора» в клубной футбольной элите уже минуло 12 лет. И все эти годы футбол в Волгограде колебался между комой и признаками жизни. Правда, этой весной «Ротор» должен выйти в ФНЛ, если не растеряет свое превосходство над «Афипсом» на финише сезона.

Казалось, смотреть и радоваться. Школа Слуцкого добавит популярности областному футболу, поднимет уровень конкуренции, да и вообще сослужит доброе дело. Поскольку в ней есть частный капитал, деньги на ее существование идут не только из большого ЦСКА, но и из кармана самого Слуцкого и его друзей. Среди которых игроки сборной, бывшие и нынешние. Причем не только армейцы. Тот же Смольников, например, отдал в школу все, что полагалось ему от личного контракта с одним известным брендом по производству спортивной одежды. Готовность помочь выразили и новые знакомые, с кем Слуцкий недавно познакомился в Англии.

Словом, благое дело. Самый успешный волгоградец в футбольной истории страны сделал в родном городе важный и не дешевый социальный проект. Многолетний. Без привлечения средств из местного бюджета.

И вдруг оказалось, что школа имени Слуцкого в Волгограде, одобренная как большим ЦСКА, так и вице-премьером Виталием Мутко, вызывает в городе обеспокоенность своей идеологией. Поскольку задача школы — подготовка игроков для большого футбола, в том числе для столичных команд.

Об этом официально заявила волгоградская федерация футбола в лице председателя Рохуса Шоха. Посол ЧМ-2018 Александр Никитин выразил сожаление, что «школа ЦСКА им. Леонида Слуцкого займется воспитанием футболистов вне традиций волгоградского футбола, без любви к волгоградскому «Ротору». А директор Волгоградского колледжа олимпийского резерва Валерий Таможенников и вовсе осудил создание школы, выразив мнение, что данный проект неприемлем для волгоградского футбола и не станет долговременным (протокол речей выложен на сайте федерации в начале января).

Слуцкий, узнав о случившемся, ошалел. И спросил людей напрямую, какой вред он нанес городу, открыв детскую школу, в которой с родителей не берут ни копейки — ни за форму, ни за тренировки, ни за сборы-турниры. Где уровень обучения в разы выше среднего по стране.

И услышал в ответ нечто обтекаемое и маловразумительное. Из серии: «Ты же понимаешь, политика, ничего личного». Неудивительно — у Таможенникова, например, внук… занимается в школе Слуцкого.

За 10 лет общения я видел тренера разным. Но таким — никогда. Слуцкого буквально трясло от возмущения:

«Второй год не проводится первенство города! Представляете, что такое для мальчишки только тренироваться и не иметь соревнований ВООБЩЕ. Любой ребенок тренируется, чтобы играть, но не всем это понятно. Наша школа только на этой неделе едет на четыре (!) турнира в разных возрастах за счет моих собственных средств. Нам удалось создать суперусловия для детей в городе, где пройдет чемпионат мира, и наша философия чуждая?! Когда человек пытается что-то делать за свой счет, ему же еще и угрожают — как в случае с господином Чувальским (президентом волгоградской “Олимпии”), который продолжает жить в 90-х. Дорогие руководители волгоградского футбола (если таковой еще существует), создайте минимальные условия детям, попробуйте немного поработать, и тогда дети не будут уходить из ваших школ в новые проекты, а если не можете, то порадуйтесь, что хоть кто-то что-то делает в городе. В том числе и за вас!».

В Волгограде футбольное первенство города проводилось после Второй мировой войны без перерывов. До 2016-го. Цена вопроса, если не ошибаюсь, около трехсот тысяч рублей. Эта тема на сайте федерации стыдливо замалчивается. Но это обеспокоенности, вероятно, не вызывает. Не то что школа Слуцкого, куда потянулись дети. Из других школ и секций. Хотя «Ротор», если не ошибаюсь, был частным клубом. И продавал своих игроков в Москву — Павлюченко, Алдонина.

В городе — хозяине чемпионата мира не проводят чемпионат города среди детей.

В голове не укладывается. Райцентры проводят. А тут Волгоград. Миллионник.

К 2030 году согласно «Стратегии развития футбола», ситуация с подготовкой резерва наладится. Но академия «Краснодара», академия имени Коноплева в Тольятти, школа Слуцкого появились благодаря желанию конкретных людей.

Идеологически чуждых, как теперь выясняется.