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НЕПОНЯТНО ОТНОШЕНИЕ ФАНАТОВ «ЛОКО»

— Интервью вы в последние месяцы раздали как никогда много…

— Да, многое приходится рассказывать снова и снова. Но ведь повод понятен. Для меня самого возвращение в «Спартак» стало большим событием. Понимаю, что людям тоже интересно.

— Позади первые официальные матчи за родной клуб. Вы забили победный мяч «Анжи», но как оцените итоги отрезка в целом?

— Могло быть лучше. Жаль, что не выиграли в Краснодаре. И что не смогли победить в Черкизове. Всегда есть к чему стремиться, всегда хочется большего.

— Как вам работа с Массимо Каррерой?

— Как и ожидал, он впечатляет своей харизмой.

— Андрей Ещенко посвятил «Спартаку» татуировку.

— У меня тату нет. Я не сторонник этого. То же самое касается всяких обещаний вроде «если мы станем чемпионами, то…». Просто есть мечта, и очень хочется ее осуществить — взять титул.

— В сборной игроки других команд обсуждают лидерство «Спартака»?

— Какой смысл? Каждый отстаивает интересы своего клуба. Да и борьба на финише сезона предстоит серьезная. К тому же предстоящие матчи сборной действительно важны.

— Кто лично вам кажется опаснее как конкурент — ЦСКА или «Зенит»?

— Само собой, каждый их них. Впереди у всех по 10 сложнейших матчей, в которых все решится.

— Ожидали, что болельщики «Локо» встретят вас, мягко говоря, не очень тепло?

— Вообще не обращал на это внимания. Хотят скандировать оскорбления — их право. Но вообще мне, если честно, непонятно такое отношение… Я восемь лет верой и правдой служил этому клубу.

— Недавно появилась новость: якобы раньше в вашем ресторане предоставлялась скидка в 10% владельцам клубных карт «Локомотива», но теперь она не действует.

— Абсолютно бредовая информация.

ЛЮБИМЫЙ БОКСЕР — ПАКИАО

— Перед матчем с «Локо» вы с семьей посетили мастер-класс боксера Флойда Мейуэзера. Заряжались агрессией?

— Нет, просто мы ходим заниматься в эту академию: я сам, жена, сын. Узнал, что Флойд приезжает, и решили сходить.

— Часто боксируете?

— Один-два раза в неделю. Боксом это все-таки не назовешь. Больше по груше бью. Для общей выносливости.

— А из сына хотите вырастить бойца?

— Ему семь лет, он много чем занимается. Но бокс сыну нравится, да и тренеры говорят, что есть хорошие данные. Посмотрим.

— Вне ринга давно доводилось драться?

— Очень. Еще в молодости. А вот по телевизору бои смотрю с большим удовольствием. И бокс, и MMA. Жду новых поединков Федора Емельяненко. Уорд, Ковалев, Головкин, Мейуэзер — их поединки стараюсь не пропускать. Особенно нравится Пакиао. А вот супертяжелый вес смотреть не так интересно. Со времен Тайсона, Льюиса, Холифилда там застой.

— Вы и баскетбола с хоккеем большой поклонник.

— Да, внимательно слежу за плей-офф КХЛ.

— За «Динамо» переживали?

— Почему за «Динамо»? Все матчи интересные. «Магнитка» нравится. «Авангард» тоже, но уже вылетел. На «Западе» все ждали битвы ЦСКА — СКА, но «Локо» удивил, прошел москвичей.

— В хоккее недавно случилось большое несчастье, умер Сергей Наильевич Гимаев. Доводилось с ним общаться?

— На хоккее встречал. Ужасная потеря….

— Он был авторитетом не только для зрителей как эксперт, но и для всех игроков и тренеров. В футболе у нас фигуры такого масштаба есть?

— Мне сложно делать такие выводы, потому что за экспертами просто не слежу. Стараюсь себя в этом плане ограничивать. Нормально отношусь к критике, но от тех людей, которые мне не чужие. Они объективны и в глаза говорят мне, где и что я сделал плохо.

— Кто это?

— Есть два-три человека, которые по жизни всегда мне подсказывают. В моем понимании они разбираются в футболе, и я им доверяю.

— В сборной вы теперь второй по старшинству после Жиркова. Чувствуете, что партнеры относятся к вам с большим уважением?

— Понятно, что с того момента, как меня впервые вызвали в сборную (в 2011 году. — Прим. «СЭ»), команда почти полностью сменилась. Остались только мы с Жирковым, Акинфеев, Глушаков, Шишкин, Дзагоев… Я старше большинства. Но ничего не поделаешь.

— Кутепов поделился, что обращается к вам по отчеству.

— Илюха рассказал об этом? (Смеется.) Да, называет меня Сергеич. Просто он очень воспитанный парень. Интеллигентный.

— И как вам такое обращение?

— Отношусь с юмором. Подошел, спросил, какое у меня отчество. Я говорю: «Ну если тебе так удобнее, то пожалуйста».

— Без Василия Березуцкого в сборной тоскливо?

— Непривычно не видеть его на тренировках, в столовой. Человек поддерживал атмосферу в коллективе своим специфическим юмором. Так и напишите — специфическим.

— Понимаете его решение? Все упирается в здоровье?

— Видимо, да. В любом случае нужно это решение уважать. Василий сделал для этой команды очень многое.

— Новость о том, что он больше не играет за сборную, стала шоком?

— Предпосылок не было. Вася провел сотый матч уже в этой обновленной команде, мы его поздравили. Казалось, будем двигаться дальше вместе. Ведь в отличие от Игнашевича, который объявил о паузе сразу после Euro, Березуцкий начал новый цикл. И явно входил в планы тренерского штаба.

— При этом был капитаном, а его преемником стал Акинфеев.

— Конечно, согласен с этим. Игорь старожил, лидер и по футбольным, и по человеческим качествам. Все его уважают, и он, безусловно, достоин повязки.

В КАТАРЕ СЫГРАЛИ ПРОСТО ПЛОХО

— Чем этот сбор принципиально отличается от предыдущих? На что делается упор?

— Первые дни мы выходили из-под нагрузок, которые получили в клубах. Тем более у всех было разное состояние — кто-то в субботу играл, кто-то в воскресенье. А в среду уже поработали как следует. Много занимаемся тактикой, разбираем прошлые ошибки.

— После матча с Катаром на сборную обрушился поток критики, хотя до этого были неплохие встречи. Почему болельщики так легко начинают чуть ли не ненавидеть свою команду?

— Мы заслужили эту критику. В Катаре выглядели просто плохо. Не имеем права так проваливаться. И только своей игрой и отношением можно вернуть доверие и интерес зрителей. Верю, что все будет хорошо. Потому что если опять же вынести за скобки матч с Катаром, то лично я вижу прогресс. Команда движется в правильном направлении.

— В плане отношения болельщиков, в контрольных матчах на первое место выходит результат?

— Да. И самоотдача, которая должна быть сумасшедшей! Важно показать, на что мы способны на фоне такой сильной сборной, как Бельгия.

ФЕРНАНДУ И ЛУИЗ АДРИАНУ БЫСТРО СХВАТЫВАЮТ РУССКИЙ ЯЗЫК

— Сборная при Черчесове стала действовать в три центральных защитника. Футболистам ЦСКА и «Ростова» легче привыкнуть к этой схеме?

— Не знаю, проще ли. Отличия все равно есть. Да и посмотрим еще, как будем играть.

— Тем не менее если брать за основу именно эту схему, то у вас на правой бровке появляется новый конкурент — Мариу Фернандес.

— Так и есть. И что с того? Главное, чтобы это шло на благо сборной.

— Вы готовы закрывать весь фланг?

— Я выходил на этой позиции против Турции, Румынии, Катара. Есть нюансы, но не вижу в этом большой проблемы.

— Станислав Черчесов видит вас только на правом краю?

— Во-первых, все зависит от конкретного соперника. Во-вторых, готов помогать везде.

— Не смущает, что Мариу пока не знает русского языка?

— У Гильерме с русским объективно получше. Но Фернандес уже в любом случае в сборной. Он получил гражданство. И все рады видеть его в команде, ведь в уровне этого футболиста никто не сомневается. Его появление — несомненный плюс.

— Кто из многочисленных легионеров, с которыми доводилось играть, выучил язык особенно быстро?

— Из последнего понравилось, как схватывают все Фернанду и Луиз Адриану. Но они ведь выступали на Украине, так что ничего удивительного.

Филипп ПАПЕНКОВ из Краснодара.