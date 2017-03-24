Александр Самедов: Кутепов называет по отчеству — Сергеич
После решения защитников ЦСКА Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича взять паузу в играх за сборную 32-летний полузащитник «Спартака» стал в сборной одним из главных ветеранов. В интервью «СЭ» он рассказал об обстановке в команде и подвел итоги первых матчей за
красно-белых после возвращения в родной клуб спустя 12 лет.
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Видимо, что-то случилось...
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НЕПОНЯТНО ОТНОШЕНИЕ ФАНАТОВ «ЛОКО»
— Интервью вы в последние месяцы раздали как никогда много…
— Да, многое приходится рассказывать снова и снова. Но ведь повод понятен. Для меня самого возвращение в «Спартак» стало большим событием. Понимаю, что людям тоже интересно.
— Позади первые официальные матчи за родной клуб. Вы забили победный мяч «Анжи», но как оцените итоги отрезка в целом?
— Могло быть лучше. Жаль, что не выиграли в Краснодаре. И что не смогли победить в Черкизове. Всегда есть к чему стремиться, всегда хочется большего.
— Как вам работа с Массимо Каррерой?
— Как и ожидал, он впечатляет своей харизмой.
— Андрей Ещенко посвятил «Спартаку» татуировку.
— У меня тату нет. Я не сторонник этого. То же самое касается всяких обещаний вроде «если мы станем чемпионами, то…». Просто есть мечта, и очень хочется ее осуществить — взять титул.
— В сборной игроки других команд обсуждают лидерство «Спартака»?
— Какой смысл? Каждый отстаивает интересы своего клуба. Да и борьба на финише сезона предстоит серьезная. К тому же предстоящие матчи сборной действительно важны.
— Кто лично вам кажется опаснее как конкурент — ЦСКА или «Зенит»?
— Само собой, каждый их них. Впереди у всех по 10 сложнейших матчей, в которых все решится.
— Ожидали, что болельщики «Локо» встретят вас, мягко говоря, не очень тепло?
— Вообще не обращал на это внимания. Хотят скандировать оскорбления — их право. Но вообще мне, если честно, непонятно такое отношение… Я восемь лет верой и правдой служил этому клубу.
— Недавно появилась новость: якобы раньше в вашем ресторане предоставлялась скидка в 10% владельцам клубных карт «Локомотива», но теперь она не действует.
— Абсолютно бредовая информация.
ЛЮБИМЫЙ БОКСЕР — ПАКИАО
— Перед матчем с «Локо» вы с семьей посетили
— Нет, просто мы ходим заниматься в эту академию: я сам, жена, сын. Узнал, что Флойд приезжает, и решили сходить.
— Часто боксируете?
—
— А из сына хотите вырастить бойца?
— Ему семь лет, он много чем занимается. Но бокс сыну нравится, да и тренеры говорят, что есть хорошие данные. Посмотрим.
— Вне ринга давно доводилось драться?
— Очень. Еще в молодости. А вот по телевизору бои смотрю с большим удовольствием. И бокс, и MMA. Жду новых поединков Федора Емельяненко. Уорд, Ковалев, Головкин, Мейуэзер — их поединки стараюсь не пропускать. Особенно нравится Пакиао. А вот супертяжелый вес смотреть не так интересно. Со времен Тайсона, Льюиса, Холифилда там застой.
— Вы и баскетбола с хоккеем большой поклонник.
— Да, внимательно слежу за
— За «Динамо» переживали?
— Почему за «Динамо»? Все матчи интересные. «Магнитка» нравится. «Авангард» тоже, но уже вылетел. На «Западе» все ждали битвы ЦСКА — СКА, но «Локо» удивил, прошел москвичей.
— В хоккее недавно случилось большое несчастье, умер Сергей Наильевич Гимаев. Доводилось с ним общаться?
— На хоккее встречал. Ужасная потеря….
— Он был авторитетом не только для зрителей как эксперт, но и для всех игроков и тренеров. В футболе у нас фигуры такого масштаба есть?
— Мне сложно делать такие выводы, потому что за экспертами просто не слежу. Стараюсь себя в этом плане ограничивать. Нормально отношусь к критике, но от тех людей, которые мне не чужие. Они объективны и в глаза говорят мне, где и что я сделал плохо.
— Кто это?
— Есть
— В сборной вы теперь второй по старшинству после Жиркова. Чувствуете, что партнеры относятся к вам с большим уважением?
— Понятно, что с того момента, как меня впервые вызвали в сборную (в 2011 году. — Прим. «СЭ»), команда почти полностью сменилась. Остались только мы с Жирковым, Акинфеев, Глушаков, Шишкин, Дзагоев… Я старше большинства. Но ничего не поделаешь.
— Кутепов поделился, что обращается к вам по отчеству.
— Илюха рассказал об этом? (Смеется.) Да, называет меня Сергеич. Просто он очень воспитанный парень. Интеллигентный.
— И как вам такое обращение?
— Отношусь с юмором. Подошел, спросил, какое у меня отчество. Я говорю: «Ну если тебе так удобнее, то пожалуйста».
— Без Василия Березуцкого в сборной тоскливо?
— Непривычно не видеть его на тренировках, в столовой. Человек поддерживал атмосферу в коллективе своим специфическим юмором. Так и напишите — специфическим.
— Понимаете его решение? Все упирается в здоровье?
— Видимо, да. В любом случае нужно это решение уважать. Василий сделал для этой команды очень многое.
— Новость о том, что он больше не играет за сборную, стала шоком?
— Предпосылок не было. Вася провел сотый матч уже в этой обновленной команде, мы его поздравили. Казалось, будем двигаться дальше вместе. Ведь в отличие от Игнашевича, который объявил о паузе сразу после Euro, Березуцкий начал новый цикл. И явно входил в планы тренерского штаба.
— При этом был капитаном, а его преемником стал Акинфеев.
— Конечно, согласен с этим. Игорь старожил, лидер и по футбольным, и по человеческим качествам. Все его уважают, и он, безусловно, достоин повязки.
В КАТАРЕ СЫГРАЛИ ПРОСТО ПЛОХО
— Чем этот сбор принципиально отличается от предыдущих? На что делается упор?
— Первые дни мы выходили
— После матча с Катаром на сборную обрушился поток критики, хотя до этого были неплохие встречи. Почему болельщики так легко начинают чуть ли не ненавидеть свою команду?
— Мы заслужили эту критику. В Катаре выглядели просто плохо. Не имеем права так проваливаться. И только своей игрой и отношением можно вернуть доверие и интерес зрителей. Верю, что все будет хорошо. Потому что если опять же вынести за скобки матч с Катаром, то лично я вижу прогресс. Команда движется в правильном направлении.
— В плане отношения болельщиков, в контрольных матчах на первое место выходит результат?
— Да. И самоотдача, которая должна быть сумасшедшей! Важно показать, на что мы способны на фоне такой сильной сборной, как Бельгия.
ФЕРНАНДУ И ЛУИЗ АДРИАНУ БЫСТРО СХВАТЫВАЮТ РУССКИЙ ЯЗЫК
— Сборная при Черчесове стала действовать в три центральных защитника. Футболистам ЦСКА и «Ростова» легче привыкнуть к этой схеме?
— Не знаю, проще ли. Отличия все равно есть. Да и посмотрим еще, как будем играть.
— Тем не менее если брать за основу именно эту схему, то у вас на правой бровке появляется новый конкурент — Мариу Фернандес.
— Так и есть. И что с того? Главное, чтобы это шло на благо сборной.
— Вы готовы закрывать весь фланг?
— Я выходил на этой позиции против Турции, Румынии, Катара. Есть нюансы, но не вижу в этом большой проблемы.
— Станислав Черчесов видит вас только на правом краю?
—
— Не смущает, что Мариу пока не знает русского языка?
— У Гильерме с русским объективно получше. Но Фернандес уже в любом случае в сборной. Он получил гражданство. И все рады видеть его в команде, ведь в уровне этого футболиста никто не сомневается. Его появление — несомненный плюс.
— Кто из многочисленных легионеров, с которыми доводилось играть, выучил язык особенно быстро?
— Из последнего понравилось, как схватывают все Фернанду и Луиз Адриану. Но они ведь выступали на Украине, так что ничего удивительного.
Филипп ПАПЕНКОВ из Краснодара.
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