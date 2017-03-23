Стадион на Крестовском будет доработан после Кубка конфедераций-2017
Стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове
Санкт-Петербурга будет доработан после Кубка конфедераций-2017 по футболу. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Петербурга».
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Таким образом, в сезоне-2017/18 «Зенит» будет играть на стадионе «Петровский».
Футбольная арена на Крестовском острове была сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. Первые матчи должны пройти в конце марта — начале апреля. Строительство объекта началось в 2007 году.
Стадион примет четыре матча Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а также семь игр чемпионата мира-2018, который начнется 14 июня и завершится 15 июля.
Вместимость «Зенит-Арены» составляет 67,8 тысячи зрителей, а при проведении концертов увеличивается до 80 тысяч человек.
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