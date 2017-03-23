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23 марта 2017, 19:48 | Футбол | Lenta.Ru

Стадион на Крестовском будет доработан после Кубка конфедераций-2017

Стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове Санкт-Петербурга будет доработан после Кубка конфедераций-2017 по футболу. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Петербурга».

Стадион Зенит-Арена на <span class=error>Крестовском</span> острове <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> вернется на доработку после Кубка конфедераций-2017. Таким образом Зенит продолжит играть на стадионе Петровский в сезоне-2017/18. Футбольная арена на <span class=error>Крестовском</span> острове была сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. Увеличить
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Таким образом, в сезоне-2017/18 «Зенит» будет играть на стадионе «Петровский».

Футбольная арена на Крестовском острове была сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. Первые матчи должны пройти в конце марта — начале апреля. Строительство объекта началось в 2007 году.

Стадион примет четыре матча Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а также семь игр чемпионата мира-2018, который начнется 14 июня и завершится 15 июля.

Вместимость «Зенит-Арены» составляет 67,8 тысячи зрителей, а при проведении концертов увеличивается до 80 тысяч человек.

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