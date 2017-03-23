Бышовец назначен заместителем Черчесова в техническом комитете РФС
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бывший российский тренер Анатолий Бышовец назначен заместителем главного тренера сборной России Станислава Черчесова в техническом комитете Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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Черчесов стал главным тренером сборной России в 2016 году. Бышовец в 1988-м привел сборную СССР к победе на Олимпийских играх.
Технический комитет занимается анализом выступлений сборных команд России, председателем комитета является Никита Симонян. Черчесов занимает пост главы тренерского совета комитета.
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