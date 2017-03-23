Бышовец назначен заместителем Черчесова в техническом комитете РФС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Матч первого круга престижного теннисного турнира категории Masters в Майами (призовой фонд — $7 млн) был прерван из-за крупной игуаны, которая забралась на электронное табло, а затем выбежала на корт. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP).