В МВД Башкирии прокомментировали снятие решеток с фанатского сектора на стадионе «Нефтяник»

Недавно болельщики «Уфы» попросили РФС, региональные власти и руководство футбольного клуба вызволить их из клетки и снять решетку, которая ограждает фанатский сектор на стадионе «Нефтяник» от остальных трибун. Генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов тут же отреагировал на обращение и заверил, что это решение зависит не только от них, но и от республиканского МВД, ведь это меры безопасности. Полицейские ответили.

— При необходимости внесения изменений в конструктивные особенности зрительных секторов собственник объекта спорта (ФК «Уфа») или организатор спортивного соревнования вправе подготовить альтернативный проект и согласовать его в установленном порядке, — объяснили в пресс-службе МВД Башкирии.

Кстати, по словам правоохранителей, уфимский клуб пока не обращался с подобным предложением.