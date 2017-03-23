Один из героев публикации Mirror о фанатах заявил, что его слова вывернули наизнанку
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Болельщик из Екатеринбурга Алексей Маврин, ставший одним из героев публикации британского таблоида The Mirror о российских футбольных фанатах, заявил, что не понимает, зачем журналисты британского издания на ровном месте вывернули его слова наизнанку.
Ранее The Mirror опубликовал итоги «шокирующего расследования», согласно которому российские футбольные фанаты якобы проводят кулачные бои, активно готовясь к нападению на англичан в ходе домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом в публикации бои во время празднования Масленицы в центре русской культуры «Кремль в Измайлово» были выданы за тренировки фанатов.
«Они рассказали, что проводят собственное расследование. На встрече также присутствовал переводчик, я общался с ними на русском языке. Согласился пообщаться с ними из чистого интереса. Не понимаю, зачем журналисты издания на ровном месте вывернули мою речь наизнанку. Всё переведено достоверно, но очевидно, что некоторые фразы вырваны из контекста и поданы под ужасным соусом. На самом деле, я рассказывал, что стал свидетелем марсельских беспорядков во время чемпионата Европы по футболу. И говорили мы именно об этом. Они зацепились за
«Я никому не угрожал. Просто объяснил, что если в одной группе или в
Отдельно Маврин высказался о фотографиях с празднования Масленицы в качестве иллюстраций к публикации статьи.
«Фотографии именно в этот материал вставили неслучайно. Англичане хотели показать, что у нас это в крови. На самом же деле, кулачные бои — народная забава, такая же как в Англии бокс. У них ведь не только футбол в почёте. Я в этот день тоже был на праздновании Масленицы, и у нас ещё больше народу участвовало в подобных забавах», — подчеркнул Маврин.
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