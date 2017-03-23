Один из героев публикации Mirror о фанатах заявил, что его слова вывернули наизнанку

Ранее The Mirror опубликовал итоги «шокирующего расследования», согласно которому российские футбольные фанаты якобы проводят кулачные бои, активно готовясь к нападению на англичан в ходе домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом в публикации бои во время празднования Масленицы в центре русской культуры «Кремль в Измайлово» были выданы за тренировки фанатов.

«Они рассказали, что проводят собственное расследование. На встрече также присутствовал переводчик, я общался с ними на русском языке. Согласился пообщаться с ними из чистого интереса. Не понимаю, зачем журналисты издания на ровном месте вывернули мою речь наизнанку. Всё переведено достоверно, но очевидно, что некоторые фразы вырваны из контекста и поданы под ужасным соусом. На самом деле, я рассказывал, что стал свидетелем марсельских беспорядков во время чемпионата Европы по футболу. И говорили мы именно об этом. Они зацепились за какие-то нужные им вещи и слепили из них материал», — сказал Маврин в интервью RT.

«Я никому не угрожал. Просто объяснил, что если в одной группе или в плей-офф пересекутся пути Сербии и Хорватии, то правоохранительным органам придётся серьёзно напрячься, чтобы предотвратить столкновения. Ничего особенного в моём интервью нет. Меня больше беспокоит, зачем СМИ раздули, что мы якобы готовимся к военной операции, — это ведь полный бред. В Екатеринбурге банально нет такого количества хулиганов, чтобы представлять опасность для приезжих», — продолжил болельщик.

Отдельно Маврин высказался о фотографиях с празднования Масленицы в качестве иллюстраций к публикации статьи.

«Фотографии именно в этот материал вставили неслучайно. Англичане хотели показать, что у нас это в крови. На самом же деле, кулачные бои — народная забава, такая же как в Англии бокс. У них ведь не только футбол в почёте. Я в этот день тоже был на праздновании Масленицы, и у нас ещё больше народу участвовало в подобных забавах», — подчеркнул Маврин.