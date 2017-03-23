Бышовец стал заместителем Черчесова
Анатолий Бышовец стал заместителем Станислава Черчесова в тренерском совете технического комитета. Черчесов возглавляет этот совет, а Бышовец стал его заместителем.
Упоминание об этом содержится в соответствующем разделе на сайте РФС.
— О назначении узнал от журналиста, — говорит Бышовец. — Что я заместитель, что вхожу в тренерский совет и, наверное, в технический комитет. Для меня эта новость. Могу сказать, что футболу можно служить можно служить в разном качестве, была бы польза и честь. Надо посмотреть, какие у меня функции. Технический комитет, тренерский совет — как правило, консультативный орган, не принимающий решений и не несущий ответственности. А я
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