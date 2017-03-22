Футболист Сычев забил дебютный гол за «Локомотив» по пляжному футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Футболист отличился в товарищеском матче с подмосковным клубом ЭЛМОНТ (8:1), после его гола счет стал 5:1.

Сычев, которому в октябре исполнилось 33 года, не выступает в большом футболе с ноября 2015 года, когда истек срок его контракта с московским «Локомотивом». В декабре того же года он был заявлен за одну из команд в Восточной лиге Москвы футбола «8 на 8».

Сычев на профессиональном уровне выступал за тамбовский «Спартак», московский «Спартак», французский «Марсель», «Локомотив», с которым он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. С 2013 года форвард играл на правах аренды за минское «Динамо», нижегородскую «Волгу» и казахстанский «Окжетпес». В составе сборной России Сычев с 2002 по 2010 год сыграл 47 матчей, в которых отметился 15 мячами, принял участие в чемпионате мира 2002 года, а также в двух чемпионатах Европы — 2004 и 2008 годов, на последнем команда завоевала бронзовые медали.