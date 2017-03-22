Дегтярев: Усиление ответственности болельщиков носит защитно-профилактический характер

В среду Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований.

«Принятый во втором чтении законопроект, как я уже неоднократно подчеркивал, имеет, в первую очередь, защитно- профилактическую функцию, а не карательную, — сказал Дегтярев. — Основная цель инициативы — обеспечить людям на стадионе гарантию просмотра спортивного зрелища в цивилизованных условиях, тем более в преддверии ряда крупнейших турниров мирового масштаба, проводимых в России. Абсолютно уверен в том, что и российские болельщики, и наши зарубежные гости по достоинству оценят не только высочайший уровень организации соревнований, но и максимальную планку безопасности, заданную правоохранительными органами».

Также Дегтярев отметил, что усиление ответственности показывает отношение в России к нарушению правопорядка на массовых мероприятиях.

«Ужесточение ответственности болельщиков за грубое нарушение правил поведения на спортивных площадках — это, кроме прочего, и сигнал для широкой внешней аудитории, за пределами страны, — отметил парламентарий. — Сейчас отдельные заинтересованные лица за рубежом стараются по мере сил очернить Россию, наших граждан, наших фанатов. Фильмы странные стряпают, российских болельщиков чуть ли не боевиками представляют. Но одно дело — натужное творчество некоторых частных телекомпаний, тех же британских, другое — официальная позиция нашего государства, выраженная законодательно».

«В этом смысле мы не только перенимаем успешный мировой опыт профилактики правонарушений на стадионах, но и готовы поделиться собственными наработками», — добавил Дегтярев.