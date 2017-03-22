Лебедев: законопроект для болельщиков призван устранить вакханалию на стадионах

В среду Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Так, вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение мест соревнований в дни их проведения, вводится административная ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении турниров. Иностранцу или лицу без гражданства за подобное нарушение может грозить выдворение за пределы РФ.

«Я положительно отношусь к данной инициативе, более того, мной ко второму чтению был внесен ряд поправок, которые были поддержаны комитетом и МВД и, на мой взгляд, улучшили законопроект. Мы считаем, что этот законопроект будет способствовать наведению порядка во время спортивных мероприятий. Глобальная преследуемая цель — это устранение с трибун творящихся там вакханалии, оскорбительных высказываний, файеров, различного рода кричалок, драк, пресечение выбеганий на поле, порчи имущества и срывов матчей. Другая, более конкретная цель заключается в достойном и спокойном проведении чемпионата мира по футболу в России», — сказал Лебедев.

Дать по носу западным СМИ

По словам Лебедева, данный законопроект также преследует цель доказать неправоту западных СМИ, которые пытаются оскорбить Россию. «Принятие законопроекта позволит дать по носу всем тем западным СМИ, которые всячески пытаются оскорбить нашу страну и болельщиков. Мы показываем миру, что с точки зрения законодательства мы всю необходимую работу проводим, а дальше полиция уже будет осуществлять правоприменительную практику», — сообщил собеседник ТАСС.

Ранее британская вещательная корпорация Би-би-си выпустила фильм о якобы агрессивных российских болельщиках. Таблоид Daily Mirror сообщил, что российские болельщики проводят тренировки, на которых отрабатывают боевые приемы к встрече с иностранными фанатами на домашнем чемпионате мира. На самом деле на кадрах были запечатлены массовые масленичные гуляния в Измайлово.

Депутат также не исключил, что третье слушание, в котором инициатива будет окончательно принята, может пройти уже в конце этой недели. «Точная информация о дате третьего слушания будет завтра после того, как будет рассмотрена повестка на пятницу. Допускаю, что уже в пятницу законопроект будет окончательно принят Государственной думой», — резюмировал Лебедев.