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20 ТЫСЯЧ ИЛИ 15 СУТОК

Поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Они предусматривают вдвое больший, чем раньше, штраф за нарушение запрета на посещение спортивных событий — от 20−25 до 40−50 тысяч рублей. В качестве альтернативы — арест от 10 до 15 суток.

Кроме того, за «грубое нарушение правил» вводится штраф от 10 до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Также на нарушителя наложат запрет на посещение спортивных соревнований на срок от 1 до 7 лет.

Что же считать «грубым нарушением»? В законопроекте говорится о действиях, «создающих угрозу безопасности, жизни и здоровью лиц, находящихся в месте проведения соревнования или на прилегающей к нему территории». (При определенных обстоятельствах к таким нарушениям можно причислить и файеры с прочей пиротехникой). Сюда же относятся проступки, повлекшие за собой прекращение спортивного матча.

ИНОСТРАННЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ — ВОН ИЗ СТРАНЫ

Кстати, наказываться будут и иностранные граждане. Их ждет такой же штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а также автоматическое выдворение из страны. Правда, если иностранец живет в России давно и чтит закон будут учитываться и другие обстоятельства, например, семейное положение), по решению суда выдворение могут заменить на запрет на посещение соревнований от 1 до 7 лет.

Своими мыслями по этому поводу с «Советским спортом» поделился глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«У ФАНАТОВ БУДЕТ МЕНЬШЕ ПОВОДОВ НАРУШАТЬ ЗАКОН»

— Этот закон еще раз дает понять: в преддверии Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 Россия ведет подготовку по всем направлениям. Мы строим не только стадионы, но и готовимся обеспечивать безопасность болельщиков.

— В зависимости от тяжести нарушения штрафы варьируются от 10 до 50 тысяч. Не жестко?

— Прежние штрафы были символическими и не несли особой нагрузки. Теперь они стали увесистыми, в том числе и для иностранцев. Если сравнивать со штрафами за нарушения ПДД, прослеживается та же картина: за серьезные нарушения — весомые штрафы, а за езду в пьяном виде — вообще лишение прав. Так и тут: серьезно нарушил — лишился возможности посещать матчи на несколько лет.

— Особо отличившихся могут посадить на 10−15 суток.

— За жесткие нарушения, повлекшие травму спортсмена или остановку матча это нормально. Для болельщиков в этих ужесточениях ничего хорошего нет, но с общество должно знать: за проступком последует наказание. Таким образом, у фанатов будет меньше поводов нарушать закон.

ВОБ много лет декларировало эту позицию. Всем будет легче, когда введут в эксплуатацию стадионы к ЧМ. На них обеспечат безопасность, бесконечное число камер позволит идентифицировать любого человека чуть ли не с момента выхода из метро и до его кресла на стадионе. Помимо суровости наказания должна существовать и неотвратимость. Технологии в этом помогут.

— Иностранцев за нарушения станут выдворять из страны. Это нормально?

— Это правильно. Нужно уравнять в правах наших и иностранных болельщиков. Россиян высылали из Франции во время Евро-2016, так почему мы не должны делать этого во время чемпионата мира?