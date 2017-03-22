ФК «Ростов» показал состояние газона «Олимп-2» перед игрой с «Краснодаром»

Фото опубликовали на официальной странице желто-синих в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Поле нашего "Олимпа" прямо сейчас <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2?src=hash">#мыростов</a> <a href="https://t.co/VRRmZf95PK">pic.twitter.com/VRRmZf95PK</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/844497895336366080">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Южное дерби «Ростов» — «Краснодар» состоится 3 апреля в 19:30.

Как сообщали Юга.ру, ранее Комиссия РФПЛ по допуску полей с натуральным и искусственным покрытием запретила «Ростову» проводить матчи на домашней арене.

Перед игрой 1/8 финала Лиги Европы главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал состояние газона на стадионе «Олимп-2». После проверки стадиона за день до матча в УЕФА заявили, что поле не в идеальном состоянии, но пригодно для игры.