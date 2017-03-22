ФК «Ростов» показал состояние газона «Олимп-2» перед игрой с «Краснодаром»
Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» показала, в каком состоянии находится газон на стадионе «Олимп-2», где в начале апреля должен пройти матч чемпионата России с «Краснодаром».
Фото опубликовали на официальной странице
Южное дерби «Ростов» — «Краснодар» состоится 3 апреля в 19:30.
Как сообщали Юга.ру, ранее Комиссия РФПЛ по допуску полей с натуральным и искусственным покрытием запретила «Ростову» проводить матчи на домашней арене.
Перед игрой 1/8 финала Лиги Европы главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал состояние газона на стадионе «Олимп-2». После проверки стадиона за день до матча в УЕФА заявили, что поле не в идеальном состоянии, но пригодно для игры.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter