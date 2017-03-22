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https://sport.mail.ru/news/football/29167900/
22 марта 2017, 17:08 | Футбол | ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

ФК «Ростов» показал состояние газона «Олимп-2» перед игрой с «Краснодаром»

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» показала, в каком состоянии находится газон на стадионе «Олимп-2», где в начале апреля должен пройти матч чемпионата России с «Краснодаром».

Фото опубликовали на официальной странице желто-синих в Twitter.

Южное дерби «Ростов» — «Краснодар» состоится 3 апреля в 19:30.

Как сообщали Юга.ру, ранее Комиссия РФПЛ по допуску полей с натуральным и искусственным покрытием запретила «Ростову» проводить матчи на домашней арене.

Перед игрой 1/8 финала Лиги Европы главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал состояние газона на стадионе «Олимп-2». После проверки стадиона за день до матча в УЕФА заявили, что поле не в идеальном состоянии, но пригодно для игры.
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