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22 марта 2017, 15:09 | Футбол | Новый Калининград

Два новичка калининградской «Балтики» получили вызовы в национальные сборные

Два игрока футбольного клуба «Балтика» вызваны в национальные сборные, сообщает пресс-служба калининградской команды.

Одним из них стал защитник Дмитрий <span class=error>Скопинцев</span> вторым — 18-летний нападающий <span class=error>Абдул</span> <span class=error>Гафар</span> <span class=error>Сирима</span>. Увеличить
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Одним из них стал защитник Дмитрий Скопинцев, получивший приглашение в молодежную сборную России, вторым — 18-летний нападающий Абдул Гафар Сирима, вызванный в национальную команду Буркины-Фасо.

Молодежной сборной России предстоит два контрольных матча с Румынией (24 марта) и Норвегией (28 марта), которые пройдут в испанском городе Марбелья. Команда Буркины-Фасо готовится к выездной игре со сборной Марокко (24 марта).

Напомним, оба футболиста перешли в «Балтику» в зимнее межсезонье. Права на Дмитрия Скопинцева принадлежат «Ростову», и за калининградский клуб он выступает на правах аренды. Абдул Гафар Сирима в свою очередь перешел в «Балтику» на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона.
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