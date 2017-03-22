Два новичка калининградской «Балтики» получили вызовы в национальные сборные
Два игрока футбольного клуба «Балтика» вызваны в национальные сборные, сообщает
пресс-служба калининградской команды.
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Видимо, что-то случилось...
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Одним из них стал защитник Дмитрий Скопинцев, получивший приглашение в молодежную сборную России, вторым — 18-летний нападающий Абдул Гафар Сирима, вызванный в национальную команду
Молодежной сборной России предстоит два контрольных матча с Румынией (24 марта) и Норвегией (28 марта), которые пройдут в испанском городе Марбелья. Команда
Напомним, оба футболиста перешли в «Балтику» в зимнее межсезонье. Права на Дмитрия Скопинцева принадлежат «Ростову», и за калининградский клуб он выступает на правах аренды. Абдул Гафар Сирима в свою очередь перешел в «Балтику» на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона.
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