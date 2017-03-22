10 тренеров, которые руководят бывшими одноклубниками

Бывшие футболисты, которые добиваются успеха в качестве тренера, не редкость. Но известные игроки, которые успели закончить карьеру, начали тренировать и стали боссами своих бывших одноклубников? Такое встретишь не часто. Но можно. Мы решили составить запоминающуюся подборку «Было — стало» с футбольными знаменитостями, которым довелось стать тренерами своих бывших одноклубников.

1. Хосеп Гвардиола — Хави, Карлес Пуйоль

Было

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Sucesiones en el fútbol. De Di Stéfano a Grosso, de Guardiola a Xavi <a href="https://t.co/68UIrfeEQt">https://t.co/68UIrfeEQt</a> [por <a href="https://twitter.com/mozart1989">@mozart1989</a>] <a href="https://t.co/qZxsddtNE1">pic.twitter.com/qZxsddtNE1</a></p>— Fútbol Español (@LigaSphera) <a href="https://twitter.com/LigaSphera/status/838891951046840320">6 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Стало



Летом 2000 года «Барселону» ждал очередной переходный сезон. Лоренцо Серра Феррер будет уволен, а итоговое четвёртое место станет разочарованием. Капитан и обладатель шести чемпионатов Хосеп Гвардиола проведёт последний сезон в Каталонии и уедет в Брешию. Но были в сезоне-2000/01 и приятные моменты. Например, молодой воспитанник Хави впервые стал привлекаться к играм за основную команду. Он сыграл в 15 матчах Примеры, выходил на поле в Лиге чемпионов. Через семь лет Гвардиола вернулся и сделал «Барселону» непобедимой. Хави был вице-капитаном, а его связка с Иньестой стала определять игру команды на пять лет вперёд. Ну, а капитаном был ещё один игрок, который выступал вместе с Гвардиолой: Карлес Пуйоль.

2. Луис Энрике — Андрес Иньеста

Было

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"@FCBarceIonaCAT: Young Iniesta with Luis Enrique <a href="//t.co/ZVSo8FpZ5x">pic.twitter.com/ZVSo8FpZ5x</a>"</p>— RendyWH (@RendyWahyuH) <a href="https://twitter.com/RendyWahyuH/status/464668580668129280">9 мая 2014 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Стало

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Iniesta espera que Luis Enrique renueve con el Barcelona y reitera que la plantilla está “al mil por mil” con el… <a href="https://t.co/wUcNz94DhF">https://t.co/wUcNz94DhF</a> <a href="https://t.co/MpngvVIqbS">pic.twitter.com/MpngvVIqbS</a></p>— Norma Jiménez M. (@NormaJimenezM) <a href="https://twitter.com/NormaJimenezM/status/836333660349464576">27 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



После пяти лет в «Реале» Луис Энрике летом 1996 года со скандалом перебрался в Каталонию и провёл следующие восемь в «Барселоне». Выиграл несколько трофеев и стал абсолютно «своим» среди требовательных фанатов. В этом же клубе он завершил игровую карьеру. А в последнем сезоне он часто играл вместе с Иньестой: Андрес дебютировал за «Барсу» ещё в 2002-м, но регулярно заиграл через год. Второй приезд Энрике тоже оказался удачным: он выиграл всё. Андресу Иньесте в 2014-м было уже 30, но он остался незаменимым для «Барселоны.

3. Зинедин Зидан — Серхио Рамос

Было



Стало



Эпоха «Зиданов и Павонов» подходила к концу. Флорентино Перес вскоре потеряет власть в клубе на несколько лет, Зинедин Зидан завершит карьеру. Но напоследок Перес с треском хлопнул трансферным окном. «Реал» пополнили Жулио Баптиста, Антонио Кассано, Робиньо и Серхио Рамос. Последний сразу же стал игроком основы — через 10 лет легендой клуба. Он нередко выручает Зидана в этом сезоне.

4. Диего Симеоне — Фернандо Торрес

Было



Стало



Один из символов «Атлетико», Фернандо Торрес попал в школу «рохибланкос» в 11 лет. В 2001 году начал играть за первую команду, в которой провёл шесть сезонов. Три из них его партнёром по команде был Диего Симеоне. Аргентинец по пути в «Интер» и «Лацио» выиграл с мадридцами чемпионат и кубок Испании. Спустя годы уже тренер «Атлетико» Симеоне вернул в команду Торреса: сначала в аренду, затем выкупив контракт. 33-летний форвард сейчас играет в команде важную роль.

5. Антонио Конте — Джанлуиджи Буффон, Алессандро Дель Пьеро

Было



Стало



Конт и Дель Пьеро играли вместе 11 лет. Они были частью выдающейся команды конца 90-х, выиграли пять скудетто и Лигу чемпионов. Потом Конте ушёл, а Дель Пьеро доиграл до лета сезона-2001/12, когда ещё раз выиграл Серию А — уже под руководством Конте. Впрочем, их расставание сложилось не лучшим образом. Что касается Буффона, он застал новую команду: «Ювентус» начала нулевых был лидером в Италии, но не выигрывал в Европе. Под руководством Конте Лига чемпионов тоже не покорилась туринцам. Буффон — единственный из троих, у кого нет кубка чемпионов, и он всё ещё сохраняет шансы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Three Juve legends. Conte, Buffon & Del Piero <a href="https://t.co/BkezGkjojM">pic.twitter.com/BkezGkjojM</a></p>— Don Antonio Conte (@DonAntonioConte) <a href="https://twitter.com/DonAntonioConte/status/737285293359943680">30 мая 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



6. Дидье Дешам — Давид Трезеге

Было

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Et bon anniversaire à deux légendes du football français, Didier Deschamps et David Trezeguet, 47 et 38 ans. <a href="//t.co/hg13iWbTjy">pic.twitter.com/hg13iWbTjy</a></p>— FIFA.com en Français (@fifacom_fr) <a href="https://twitter.com/fifacom_fr/status/654597681038422016">15 октября 2015 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Стало

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Auguri, Didier e David !!! Per sempre nel mio cuore ! <a href="https://twitter.com/hashtag/Trezeguet?src=hash">#Trezeguet</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Deschamps?src=hash">#Deschamps</a> <a href="//t.co/FdQMkOS25J">pic.twitter.com/FdQMkOS25J</a></p>— AlessioJu32 (@AlessioJu32) <a href="https://twitter.com/AlessioJu32/status/654613151737085952">15 октября 2015 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



И Дешам, и Трезеге были в числе лидеров сборной Франции конца 90-х. Чемпионы мира и Европы могли бы сыграть вместе и в «Ювентусе», но разминулись всего на год. В 1999 году Дешам отправился в «Челси», затем доигрывал в Испании, стал тренером, отлично поработал с «Монако» и… вернулся в «Ювентус». Там его ждал Трезеге: с 2000 года нападающий оставался игроком туринцев. Они встретились в Серии В и убедительно выиграли её, а Трезеге под руководством Дешама стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории клуба.

7. Роберто Ди Маттео — Джон Терри

Было

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/Theleaguemag">@Theleaguemag</a> Too many legends in one picture, mate! Roberto Di Matteo, <a href="https://twitter.com/denniswise">@denniswise</a> and a young John Terry. AMAZING! <a href="//t.co/EqizgddLNk">pic.twitter.com/EqizgddLNk</a></p>— Gustavo Carneiro (@GustavoSCO) <a href="https://twitter.com/GustavoSCO/status/413624189850255361">19 декабря 2013 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Стало

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="in" dir="ltr">Di Matteo dan Terry<a href="https://twitter.com/hashtag/CFC?src=hash">#CFC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CFCIndo?src=hash">#CFCIndo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CFCPics?src=hash">#CFCPics</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CFCLive?src=hash">#CFCLive</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/KTBFFH?src=hash">#KTBFFH</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BPL?src=hash">#BPL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BPLLive?src=hash">#BPLLive</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FACup?src=hash">#FACup</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="//t.co/xQesfsOKvg">pic.twitter.com/xQesfsOKvg</a></p>— Chelsea FC Pictures (@CFCPicture) <a href="https://twitter.com/CFCPicture/status/452059552822071296">4 апреля 2014 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Формально Роберто пересёкся не только с Джоном, но ужасный перелом ноги в 2000 году вывел его из строя на полтора года. А после восстановления 31-летний футболист решил закончить карьеру. Поэтому, когда он принял «Челси» в марте 2012 года, именно Терри был ему знаком. История получилась очень короткой и незабываемой: победа в Лиге чемпионов.

8. Винченцо Монтелла — Франческо Тотти, Даниэле Де Росси

Было

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B3%D9%83%D8%B1?src=hash">#صباحكم_سكر</a> ?<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7?src=hash">#ايطاليا</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7?src=hash">#روما</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86?src=hash">#ميلان</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%8A?src=hash">#توتي</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7?src=hash">#فوتبول_جرينتا</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/italy?src=hash">#italy</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/roma?src=hash">#roma</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/milan?src=hash">#milan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/totti?src=hash">#totti</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/montella?src=hash">#montella</a> <a href="https://t.co/l8IEJvCQlI">pic.twitter.com/l8IEJvCQlI</a></p>— FootballGrinta (@Football_Grinta) <a href="https://twitter.com/Football_Grinta/status/835403622603243520">25 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Стало

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Roma?src=hash">#Roma</a> - Montella: "Totti chiede rispetto? Se viene alla Sampdoria glielo diamo noi"<a href="https://t.co/Mj7dyCcDwp">https://t.co/Mj7dyCcDwp</a> <a href="https://t.co/MB8U339CZP">pic.twitter.com/MB8U339CZP</a></p>— calciomercato.it (@calciomercatoit) <a href="https://twitter.com/calciomercatoit/status/701172965807931398">20 февраля 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Форвард по прозвищу Аэропланчик отыграл в «Роме» 10 сезонов, хотя часть времени провёл в аренде. Много забивал, красиво праздновал голы (отсюда и прозвище) и даже выиграл Серию А. За эти 10 лет в «Роме» сменилось много хороших форвардов, но был только один вечный, как Рим. Франческо Тотти был долгожителем клуба, когда Монтелла только перебрался в него из «Сампдории». С ним пришлось выстраивать отношения через пару лет, когда Винченцо стал главным тренеров. Он остался, когда Монтелла покинул клуб… Про Даниэле Де Росси можно сказать почти то же самое. Ещё один ветеран, который поиграл вместе с Монтеллой и под его руководством.

9. Франк Райкард — «Аякс» и вся сборная Нидерландов

Было

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="nl" dir="ltr">1993 <a href="https://twitter.com/OnsOranje">@OnsOranje</a> <a href="https://twitter.com/AyaktakilerO">@AyaktakilerO</a> Rijkaard,Bergkamp,Bosman,Gullit,FBoer,de Goey,Blind,Winter,Overmars,RobWitschge,Wouter <a href="https://t.co/HuxY5rJHgV">pic.twitter.com/HuxY5rJHgV</a></p>— Ümit (@Umit_Paris) <a href="https://twitter.com/Umit_Paris/status/692079824483909632">26 января 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Стало



Ладно, не вся, но почти половина. Райкард вернулся в «Аякс» в 1993-м и встретил там многих молодых партнёров по сборной. На чемпионат мира он отправился с Ароном Винтером, братьями де Бур, Марком Овермарсом, Деннисом Бергкампом. В рамке стоял Эд де Гуй, в запасе — Эдвин ван дер Сар. Вся эта компания поехала на Евро-2000 под руководством Райкарда. Различие лишь одно — ван дер Сар стоял в рамке, де Гуй оставался в запасе.

10. Дмитрий Аленичев — Александр Филимонов

Было



Стало



В конце 90-х Аленичев в одном из сезонов отдал 20 голевых передач и стал лучшим игроком чемпионата. Тем временем Филимонов выручал в редких случаях, когда оборона «Спартака» давала шансы нападающим соперника. Тогда трудно было представить, что через 10 с лишним лет они встретятся в другой команде, причём Александр всё ещё будет действующим игроком. Но случилось именно так: вместе они провели в «Арсенале» четыре года, поднявшись с ЛФЛ до РФПЛ.