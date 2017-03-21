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https://sport.mail.ru/news/football/29153449/
21 марта 2017, 16:45 | Футбол | ГТРК «Кубань»

ФК «Краснодар» предлагает купить билеты на три матча по цене двух

ФК «Краснодар» проводит акцию, в рамках которой болельщики могут купить билеты на три матча по цене двух.

Речь идет о домашних апрельских играх с московским ЦСКА, тульским «Арсеналом» и махачкалинским «Анжи». Согласно предварительному расписанию, это три последних поединка, которые «быки» проведут в текущем сезоне на родном поле.

Акция действует до 16:30 часов 9 апреля — как раз перед началом игры с армейцами. Отметим, что, по плану, тульская команда посетит Краснодар 22 апреля, а гости из столицы Дагестана приедут 28 апреля.

Купить билет можно в кассах стадиона при предъявлении паспорта, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».
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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Станислав Крицюк не поедет в сборную России на матчи с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии из-за травмы. Об этом на пресс-конференции после матча 20-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0) сообщил главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.
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