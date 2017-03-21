ФК «Краснодар» предлагает купить билеты на три матча по цене двух

Речь идет о домашних апрельских играх с московским ЦСКА, тульским «Арсеналом» и махачкалинским «Анжи». Согласно предварительному расписанию, это три последних поединка, которые «быки» проведут в текущем сезоне на родном поле.

Акция действует до 16:30 часов 9 апреля — как раз перед началом игры с армейцами. Отметим, что, по плану, тульская команда посетит Краснодар 22 апреля, а гости из столицы Дагестана приедут 28 апреля.