ФК «Краснодар» предлагает купить билеты на три матча по цене двух
ФК «Краснодар» проводит акцию, в рамках которой болельщики могут купить билеты на три матча по цене двух.
Речь идет о домашних апрельских играх с московским ЦСКА, тульским «Арсеналом» и махачкалинским «Анжи». Согласно предварительному расписанию, это три последних поединка, которые «быки» проведут в текущем сезоне на родном поле.
Акция действует до 16:30 часов 9 апреля — как раз перед началом игры с армейцами. Отметим, что, по плану, тульская команда посетит Краснодар 22 апреля, а гости из столицы Дагестана приедут 28 апреля.
Купить билет можно в кассах стадиона при предъявлении паспорта, сообщили ГТРК «Кубань» в
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