В Казани перенесли встречу «Рубина» с «Зенитом»
В Казани перенесли встречу «Рубина» с питерским «Зенитом». Об этом сообщает
пресс-служба казанского клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Так, матч с «Зенитом» пройдет 2 апреля на стадионе «Казань Арена». Начало встречи в 14.00.
Кроме того, изменилась дата проведения выездного матча с екатеринбургским «Уралом». Так, полуфинальный матч Кубка России по футболу против «Урала» пройдет 6 апреля в Екатеринбурге. Начало игры в 17.00.
Ранее сообщалось, что президент РПФЛ Сергей Прядкин остался недоволен состоянием газона на Центральном стадионе в Казани, где 11 марта прошел матч 19-го тура чемпионата России «Рубин» — «Оренбург» (0:0).
— Футбольный город, футбольная республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии. Мы понимаем, что они кинули все силы на «Казань Арену», но ситуация нам все равно немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко. Нам делегат и тренеры сообщили, что в принципе поле пригодно для матча, но с учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более лучшего качества, — сказал Прядкин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter