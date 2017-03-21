В Казани перенесли встречу «Рубина» с «Зенитом»

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Так, матч с «Зенитом» пройдет 2 апреля на стадионе «Казань Арена». Начало встречи в 14.00.

Кроме того, изменилась дата проведения выездного матча с екатеринбургским «Уралом». Так, полуфинальный матч Кубка России по футболу против «Урала» пройдет 6 апреля в Екатеринбурге. Начало игры в 17.00.

Ранее сообщалось, что президент РПФЛ Сергей Прядкин остался недоволен состоянием газона на Центральном стадионе в Казани, где 11 марта прошел матч 19-го тура чемпионата России «Рубин» — «Оренбург» (0:0).

— Футбольный город, футбольная республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии. Мы понимаем, что они кинули все силы на «Казань Арену», но ситуация нам все равно немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко. Нам делегат и тренеры сообщили, что в принципе поле пригодно для матча, но с учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более лучшего качества, — сказал Прядкин.