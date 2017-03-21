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21 марта 2017, 12:55 | Футбол | ИА Татар-информ

Полуфинал Кубка России между «Уралом» и «Рубином» перенесен

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полуфинальная игра Кубка России по футболу между «Уралом» из Екатеринбурга и казанским «Рубином» перенесена на 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что игра состоится 5 апреля. Путевку в финал турнира команды разыграют на «СКБ-Арене» в Екатеринбурге.

Второй полуфинал между московским «Локомотивом» и «Уфой» пройдет, как и планировалось, 5 апреля в Москве. Финальная же игра Кубка России состоится 2 мая на сочинском стадионе «Фишт».
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