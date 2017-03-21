Полуфинал Кубка России между «Уралом» и «Рубином» перенесен

Ранее сообщалось, что игра состоится 5 апреля. Путевку в финал турнира команды разыграют на «СКБ-Арене» в Екатеринбурге.

Второй полуфинал между московским «Локомотивом» и «Уфой» пройдет, как и планировалось, 5 апреля в Москве. Финальная же игра Кубка России состоится 2 мая на сочинском стадионе «Фишт».