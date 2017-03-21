ФК «Ростов» показал, что Моуриньо подарил Бердыеву в черной коробке
Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подарил
вице-президенту — тренеру «Ростова» Курбану Бердыеву памятный сувенир в виде кубка. Об этом сообщается на официальной странице ростовской команды в Twitter.
«В черном ящике от Жозе Моуринью был этот шикарный памятный сувенир», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что Жозе Моуриньо перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Англии, передал в раздевалку «Ростова» черную коробку. Что было в ящике, не сообщалось.
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